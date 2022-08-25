桃園為全台最大產業聚落，擁有1.2萬家各領域工廠在此，桃園市長鄭文燦今出席企業聯繫招商論壇表示，期待廠商與企業互相交流，瞭解落腳桃園是正確選擇。行政院副院長沈榮津也說，盼各企業透過論壇分享經驗，共同面對未來新局勢。

桃市府今舉辦2022桃園企業聯繫招商論壇，邀請參與投資台灣3大方案的企業分享實務經驗，現場約70人參與。鄭文燦指出，桃園為國家重要經濟引擎，期待透過論壇，廠商和企業能互相交流，並瞭解落腳桃園是正確選擇。經發局統計，截至8月1日止，投資台灣3大方案中，桃園獲投資共3425億元，占總投資金額近20％為全台第一，估創造27754名就業數。

鄭文燦提到，牽動桃園城市發展的航空城計畫、亞洲矽谷計畫與前瞻基礎建設計畫等，都將挑戰化為商機，日後包括低碳、數位、能源與智慧轉型等，尤其該如何達成2030年淨零路徑目標，更是重要課題，將持續與各界交流提升城市韌性。

面對中美貿易戰、科技戰與疫情影響，沈榮津表示，政府推出投資台灣3大方案，帶領台商回流，目前投資金額累計近1兆8000億元，此外也力推能源轉型，包括太陽光電、離岸風電，均有豐碩成果，提供可靠電力讓企業用電無虞。沈說，桃園近年有許多重要建設，城市明顯變不一樣，是不簡單的成就，現國際情勢變化多，包括通膨和疫情等，盼各企業在論壇分享、交流經驗，共同面對未來新局勢。

經發局先前設立投資服務中心，以單一窗口方式提供企業協助，鄭文燦說明，無論是土地取得、建築執照、使用執照、用水用電計畫、聯外道路、環境或交通影響評估與人才招募等工作，都會協助企業，盼讓企業來桃園無後顧之憂。