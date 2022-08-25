大陸留學生吳燕（右一）、馬雋飛（右二）首遊蘭嶼，連續兩天晚上都坐在涼亭仰望星空銀河，直說好療癒。（莊哲權攝）

來自中國大陸遼寧省籍的吳燕，是東海大學應屆畢業生，日前與來自江蘇省的學妹馬雋飛首次遊蘭嶼，吳燕說，在台灣待了4年，見證了她的成長與改變，離台前被「分離焦慮」困擾著，在蘭嶼涼亭仰望壯麗的星空銀河後，頓時壑然開朗，焦慮感也拋到九霄雲外。

「當下真的是熱淚盈眶」，蘭嶼涼亭上空，滿天星斗鑲嵌在夜幕上，巨龍般的銀河橫跨繁星密布的天空，有如夢境，首次登島的2位女陸生，也是第1次目睹瑰麗的銀河星空，其中，東海大學應屆畢業生吳燕有感而發地說，在還沒來蘭嶼之前有點分離焦慮，但是靜靜看著天空的那一刻，覺得好幸福。

吳燕說，來台灣4年，遇到的人們都很和善、美好，畢業後即將離開4年來見證她成長與改變的台灣，心中有許多不捨，但是在蘭嶼涼亭上抬頭仰望浩翰繁星，低頭又有好朋友們在身邊，雖然當下無數個在台灣的點點滴滴瞬間湧上心頭，但覺得這些都是人生必經階段，學會珍惜當下擁有的美麗，足矣！

「這裡的星空銀河，會讓人記住一輩子」，另1位女陸生馬雋飛說，連續兩天晚上，都有幸看到夢境般的銀河星空，也終於知道什麼叫一閃一閃亮晶晶，這是大自然賜予的禮物，那一刻真的覺得自己好幸運，是被上天眷顧到的小孩。

遼寧省籍的吳燕2018年漂洋過海來台灣求學，江蘇省籍的馬雋飛則要升大四，兩人相約初次登上蘭嶼展開3天2夜遊，沒做攻略就出門，完全隨性，但是島上交通不便，對不會騎機車的2人來說真的很痛苦，所幸一路上都有好心人相助，留下美好的回憶，她們說，有機會還會再來。