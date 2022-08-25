夜生活豐富多樣，文總最新一集「福爾摩沙進香團」Vlog，邀請來自美國的網紅布萊恩開箱台灣各式夜晚娛樂活動，讓布萊恩驚呼：「台灣的夜晚，讓人不想睡！」影片明天首播。

文總今年推出「福爾摩沙進香團」計畫，邀請來自8個國家、旅居台灣的名人，走訪各縣市風土民情，用系列影片開箱台灣，除了讓對台灣有興趣的海外朋友跟著領旗人認識台灣，台灣也透過8名國際親善大使，把在地故事傳達給世界，目前已經播出4集。

第5集則邀請到布萊恩（Brian Cragun）為國際旅客帶路。中華文化總會今天發布新聞稿表示，最新一集福爾摩沙進香團影片「夜生活x美國」篇領旗人布萊恩，是在大四造訪台灣，並當1年交換生，當時他便愛上台灣便利又豐富的生活機能，畢業後決定到台灣工作生活。

布萊恩原先從事美語教學工作，因緣際會漸漸參加多檔台灣知名綜藝節目，並以分享美台兩國文化差異與趣味性聞名。此次他將在影片中走訪夜市、打卡夜景、深夜書店、夜釣等。

布萊恩表示，相較於美國狂歡式夜生活，台灣夜晚娛樂則反映著在地文化，例如熱鬧滾滾的夜市、便利又密集的商圈、各式主題酒吧與餐廳，甚至近在咫尺的夜景、秘境等，入夜後的台灣擁有全球獨一無二的休閒玩法。

福爾摩沙進香團影片「夜生活x美國」篇，明天下午5時15分起可在文總臉書專頁和YouTube頻道等平台欣賞。（編輯：張芷瑄）1110825