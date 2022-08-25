車用電子搭上電動車浪潮，內含價值持續增長，台系供應鏈商機無限，吸引外資進一步調高目標價，里昂證券看好順德（2351）在高階碳化矽（SiC）產品比重拉升，將股價預期升至140元，強調後市全看車用帶動（Eyes on auto）。

里昂證券指出，順德短期難免受到消費性電子產品需求疲弱影響，但其在車用領域成長性不俗，2022～2024年的營收年複合成長率估達22％，考量車用事業能見度更長、展望優異，將推測合理股價升上140元，重申「買進」投資評等。

除了消費性電子產品需求疑慮，在成本與毛利壓力方面，里昂證券認為，順德位居功率導線架產業領導地位，有條件將原物料成本壓力轉嫁給IDM客戶。基於銅價5～6月時下跌了16％，第三季可能面臨毛利率逆風壓力，不過，因銅價已處在每公噸7,600美元～8,200美元徘徊，加上順德的產品組合改善，研判毛利率將在第四季復甦。

大和資本證券是外資券商中對順德基本面掌握度極高的代表，大和資本認為，雖然順德第三季營收可能較第二季持平，受惠車用與工業相關業務營收成長強勁，順德整體營收動能將在第四季揚升，賦予150元推測合理股價。