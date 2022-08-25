台南市學甲區明宜里長凃志宏說，天仁工商是社區的一部分，即便廢校後，也不希望它變「廢墟」，因此會邀集志工協力整理環境。（凃志宏提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲區私立天仁工商2015年停招後，將校地捐給台南市政府，由於土地至今尚未轉移，校內居民運動的操場及周邊環境無人整理，當地明宜里長凃志宏只好認命當起義工除草，他苦訴，因常在太陽下除草，去年得嚴重溼疹，看了3個醫生都治不好，擔心雨後積水易有登革熱，今年向市府陳情派員清理，始終無消無息。

凃志宏說，天仁工商停招後，仍會開放讓附近民眾進來散步，學校是社區的一部分，即便廢校後，也不希望它變「廢墟」，因此他會不定期巡視校園周邊，並幫忙清除雜草等，過去還因發現學校硬體設備被人破壞向市府反映，今年市府特別在校區加裝監視器、紅外線警報器防盜。

凃志宏嘆道，學校廣達4、5甲，有時一個人清理環境很吃力，故會請社區志工協助幫忙清除落、雜枝，不過校內操場的區塊，這2年多來，幾乎由他拿著割草機自行除草，因為每次除草得全身包緊緊，碰到酷暑，熱得頭昏昏的，還全身發癢。

凃志宏說，去年割完草，身體起大片紅疹，接連跑了2間大醫院看診，治療2個多月仍無法完全治好，讓他今年不敢除草了，前幾周看到操場的草已長到及胸，反映給市府文化局沒有效果，如今草已長得比人高，逢下雨期間，擔心成了登革熱溫床，只好摸摸鼻子、自行處理。

對此，市府文化局長葉澤山表示，天仁工商確定會將校地捐給台南市政府，目前正進行點交作業，確認無誤後即做正式移交，未來學校將轉型為台南傳統藝術傳習保存中心；至於校園內環境，之後會派人力協助里長加強除草作業。