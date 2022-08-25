雲林1名香港籍女子小芳（化名）2019年時18歲嫁來台灣，後來因經濟問題到飲料店打工，她的丈夫今年卻控訴她與男同事外遇，丈夫稱撞見她在KTV與對方熱吻，手機內還傳訊息說「想對你幹壞事」、「我喜歡被男人玩」、「出來玩大家都是單身的」，丈夫臉綠提告求償40萬，法官判定小芳與小王須賠5萬元。

判決書指出，小芳是香港人，2019年年僅18歲的她透過網路認識男子，不顧眾人反對放棄學業嫁來台灣，男子也辦休學，但婚後因經濟問題，小芳選擇到飲料店打工，男子指控小芳與飲料店同事竟有出軌行為，今年4月男子甚至發現小芳與某男同事在KTV牽手熱吻，小芳手機內還有多段鹹濕對話。

男子指控小芳手機內曾傳訊息給同事說「來啦直接約下一次」、「回想那個觸感」、「想對你幹壞事」、「手那麼冰還亂摸，下次就咬你」、「第一次這樣，好刺激喔」、「我喜歡被男人玩」，男同事回「但你是人妻阿」，小芳則繼續說「但那也只是個身分而已，出來玩大家都是單身的」。

男子事後攤牌向小芳與男同事求償40萬，但小芳卻出面稱當時男子自稱家中有錢，她才來台灣，認為自己遭騙婚，而手機內的訊息只是開玩笑亂傳，在KTV內與別人親嘴也是遭眾人起鬨玩遊戲；法官審酌對話記錄，認為已明顯逾越一般正常社交限度，具有性意涵，判決2人應連帶賠償5萬元。