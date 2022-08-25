烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文表示，「氣切手術」是在頸部氣管處切一個洞，然後放入一個「J型通氣管」，建立氣管與外界的通道，以取代插管，也就是所謂的氣管內管。（林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文表示，「氣切手術」是在頸部氣管處切一個洞，然後放入一個「J型通氣管」，建立氣管與外界的通道，以取代插管，也就是所謂的氣管內管。（林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

誰說氣切後一輩子就必須仰賴氣切管呼吸！台中烏日林新醫院日前成功為一名81歲李先生在氣切5個月後成功拔管，曾叱吒航海業的李先生開心表示，拔管後恢復正常進食、說話，最想要環遊世界。烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文表示，只要病患造成呼吸衰竭的病因消失，經胸腔科醫師仔細評估仍有可能成功拔管。

李先生17年前曾因胃部穿孔出血進行次全胃切除手術合併小腸沾黏，健康與事業開始急轉直下，5個月前，因嚴重小腸出血造成低血容性休克，面臨呼吸衰竭，緊急插上氣管內管使用呼吸器治療，三周後在醫師建議下改為氣切取代氣管內管。

李先生回憶起裝上氣切管的這5個月，雖然病情逐漸好轉，但氣切管讓他不能與他人正常說話，每2～3小時還要定期抽痰一次，吃東西也無法由口進食，只能靠一根鼻胃管進行灌食，相當不便。

許人文解釋，一般人對氣切有迷思，其實氣切手術是在頸部氣管處，從皮膚切一個洞，然後放入一個「J型通氣管」，建立氣管與外界的通道，其目的是為了取代氣管內管插管，它可以讓病人藉由較短的通道呼吸，大量減少呼吸道的阻力，有助病人盡快脫離呼吸器，也可降低長期經由口腔內插管對口腔、喉嚨的損傷。

若要評估能否成功拔除氣切管，第一步要先檢視先前造成呼吸衰竭的病因是否已經消失，加上病人的各種檢查與生理指數是否達標，這都需要仰賴有經驗的胸腔科醫師來執行。

許人文呼籲，曾接受過氣切的病患千萬不要氣餒，經過身體調養與專家評估，告別氣切機率大，氣切傷口不用縫合，5～7天會自行癒合，可以正常說話、進食，成功恢復良好的生活品質。