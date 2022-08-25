桃園市消防局長謝呂泉坦言電動車因底盤是鋰電池組，搶救困難且滅一台要10噸水，未來研擬出動拖吊車，90度吊起方便射水滅火。（蔡依珍攝）

藝人「小旋風」林志穎上月底駕駛特斯拉在桃園蘆竹自撞分隔島起火燃燒，現場不但爆炸還大火猛烈，甚至燒光後拖吊仍復燃，不分黨派議員25日都直指電動車比例越來越高，關心搶救問題，消防局長謝呂泉坦言因底盤是鋰電池組，搶救困難且滅一台要10噸水，未來研擬出動拖吊車，90度吊起方便朝底盤射水滅火。

議員黃婉如說，桃園客運修車廠去年3月慘遭祝融，5台電動巴士燒到剩骨架，上月林志穎駕駛的特斯拉也在撞擊後迅速起火燃燒，烈焰衝天，車子被燒得面目全非、只剩鋼架，直指電動車滿街跑，但特殊設計增添救火困難，和議員簡智翔、黃家齊、張桂綿、徐其萬、周玉琴都呼籲建立電動車救援標準作業程序，兼顧救人和打火弟兄安全。

議員謝美英也說，林志穎的特斯拉燒毀後，移置殘骸時又再度復燃，建議師法彰化採購防火毯增加搶救效率。

「救援方式就是用水滅火，這也是車廠唯一認證方式！」謝呂泉說，電動車底盤都是鋰電池組，搶救一定要從底盤開始滅火，且復燃的機會大，救一台電動車至少要用掉10噸的水才能徹底滅火，耗水量是普通車4至5倍，其他方法像是防火毯只能防止延燒、降低火勢，無法根治。

謝呂泉說，在2020年龍潭發生首起電動車車禍事故後，就主動聯繫廠商，協調廠商派員說明電動車結構、鋰電池特性等，並建置原廠聯繫專線，遇火警可同步到場提供諮詢，至今也已辦理過8場電動車救援訓練，有逾200人次參與。

謝呂泉說，近年消防署救災安全手冊也指示要持續射水降溫滅火，避免其他鋰電池受熱後再起火，桃園已採購可避免火勢延燒的新式防火毯，以及可強制熄火、讓車輛進入P檔狀態的緊急插頭，確保救災同仁安全，目前也在研擬和拖吊車合作，遇電動車起火時將車輛由車頭或車尾吊起，以利消防員朝底盤射水，增加救援效率。