房市高檔面臨轉折，台北市高端豪宅交易回歸市中心蛋黃區，非市中心的豪宅區段天母高端交易驟減退燒，今年上半年僅4件億元豪宅交易，為往年同期的二至三成左右，成為高端市場中沒落的貴族。

據實價登錄顯示，最新6月成交的「華固天鑄」高樓層36樓每坪167萬元、7月「富邦777」5樓成交單價亦達每坪114萬元，行情維穩，不過交易卻明顯量縮，今年上半年天母地區僅有「華固天鑄」、「國泰天母」、「筑丰天母」等共4件億元以上的豪宅交易，相較於過去五年來同期普遍有十餘件億元豪宅交易量，最熱絡的2020年上半年甚至多達20件，天母豪宅交易不僅逐年量縮，且首見個位數低量。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，天母早年因外館雲集、鄰近陽明山，居住環境舒適，吸引外僑、政要落腳，形成台北市的傳統豪宅聚落；且由於居民的消費力強勁，帶動商圈發展，奠定天母早期在首都房市的指標地位。不過近年大直水岸、信義計畫區等後起之秀崛起，北市的娛樂消費及豪宅市場，都朝市中心集中，也讓非市中心的天母，面臨商圈轉移、客層外流的挑戰，豪宅交易量能逐漸縮減。

加上近年市中心的豪宅區段，豪宅供給不斷推陳出新，但天母地區在「華固天鑄」、「筑丰天母」之後，就鮮少大坪數豪宅新案推出，加速客源外移，加上天母客群對的在地認同度高，惜售心態濃厚，使量能遭受抑制。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，現今天母屋齡10年內的指標豪宅社區，包括「華固天鑄」、「國泰天母」與「筑丰天母」，扣除預售時期及交屋年度，單一社區一年多能有5、6戶交易，不過在經過一波新屋的消化、加上中古市場釋出有限下，近期各豪宅社區交易零星，寫下近五年的同期新低。