保訓會首次於本年度薦升簡訓練實施人格測驗，內容涵蓋嚴謹性、領導性、使命感、情緒穩定性、友善性及創新學習等六個面向。保訓會主委郝培芝表示，經常模比對結果顯示，近7成參訓人員已符合目標職位（簡任第十職等）人格特質的樣貌。

她說，更值得注意的是，領導性能看出受測者在機關的影響力與貢獻程度，從數據顯示，薦任第九職等的參訓人員，在領導性的整體表現與簡任官幾無差異，顯見各機關積極推薦深具發展潛力的人員參加薦升簡訓練，為政府儲備未來的文官菁英。

考試院今院會，保訓會報告「培訓業務運用人格測驗辦理情形」。郝培芝表示，保訓會委託學者專家研究，研發適合國情、臺灣唯一文官專屬的人格測驗量表，過往在簡任第十職等以上的高階文官培訓飛躍方案中實施，由於辦理情況良好，本年度擴展至薦升簡訓練，讓中階文官也能瞭解自身人格特質的態樣，自我反思並透過多元管道學習與發展，為將來升任簡任官預為準備。

她指出，保訓會提供參訓人員專屬人格測驗報告，並透過個別化回饋及解讀說明，讓個人可對照目標職務的常模，反思個人於公務場域的行為表現，適時調整精進。

她說，未來保訓會規劃人格測驗結果不僅提供給參訓人員，也會回饋到訓練課程的設計，例如藉由團隊學習方式，讓薦升簡參訓人員分享溝通協調技巧，增進領導管理能力。

擁有心理學博士專業背景的考試院長黃榮村表示，人格測驗的應用，是當前世界各國政府人力資源發展的重要趨勢，考試院各部會對心理測驗的運用，雖有各自取向，但仍應共同合作，透過小型研討會與國際企業交流，也指示保訓會針對相關意見進行研議，賡續精進人格測驗對於培訓業務的回饋，滿足文官訓練需求，以及擴大人格測驗在國家選才及任用方面應用，有效提升政府人力素質。