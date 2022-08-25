方志友出席代言活動。（PuraVida璞若美得提供）

方志友出席代言活動體驗「AI智能肌齡檢測」。（PuraVida璞若美得提供）

方志友日前為挽救不小心「走鐘」的身材，開始進行連續100天運動挑戰，25日出席活動時表示，已來到第76天，預計9月中新戲開拍前可達成挑戰。運動有成、體脂掉了4個百分比的她，自信形容目前身材「前凸後翹」，且因運動代謝增加，皮膚變更水潤，老公楊銘威之前還甜誇：「妳的背摸起來好滑喔！」讓她笑喊：「這跟身材變好沒關係啊。」

這段時間她跳繩、重訓、瑜伽、跳床各種運動全都做，雖然體重數字沒有下降，但體脂下降，也明顯感覺到更緊實，更開心的是帶動身旁女性友人一起加入運動行列。

楊銘威因《來吧！營業中》演藝事業再開新局，方志友之前也曾參與節目，部分觀眾覺得楊銘威似乎很怕老婆，她澄清：「並沒有！大家誤會了！」透露現場大多是節目效果，兩人會輪流配合對方，有時老公當大男人，有時她當大女人。

女兒Mia之前過7歲生日，因與賈靜雯、修杰楷的女兒咘咘生日時間相近，相約一起出遊慶祝，方志友說，孩子大了，有自己想法，父母配合辦了「寶可夢」主題生日派對。暑假近尾聲，她也吐露許多家長心聲：「期待趕快開學！」