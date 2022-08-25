今年上半年全球推文最多的韓劇排行榜。（摘自推特）

今年上半年全球推文最多的韓影排行榜。（摘自推特）

韓流持續席捲全球，從電影、戲劇、音樂乃至網漫，在社群媒體及串流平台的推波助瀾下，近年更是衝出亞洲，在歐美地區也相當流行，推特官方昨（24日）公布韓國文創內容（K-content）相關推文數在過去10年間增長6.5倍，日前在首爾舉辦的內容行銷高峰會（CMS 2022）上也表示，與2011年7月相比，今年6月韓國文創內容的相關推文數增長了546％。

據推特從今年1月1日至本月18日統計，被提及最多的10部熱門韓劇排行榜，冠軍為《雪降花》，第2、第3名則分別是《二十五，二十一》及《社內相親》，《非常律師禹英禑》雖然播出時間最晚，仍引起極大的關注，獲第7名。至於韓影，冠軍則是宋康昊拿下坎城影帝之作《嬰兒轉運站》，接著是李政宰自編自導自演新片《獵首密令》，季軍則為《魔女二部曲：另一個她》。

報導中也提到，偶像歌手身分出道後轉演員的提及量最高，因為事前已累積不少粉絲量，包括「BLACKPINK」成員Jisoo首部主演韓劇《雪降花》成為今年上半年最夯韓劇；限定女團「I.O.I」出身的金世正主演甜寵劇《社內相親》也拿下第3名；「2PM」更有2位成員的作品皆入榜，包括李俊昊的《衣袖紅鑲邊》和玉澤演的《韓山島海戰》；演歌雙棲的「國民妹妹」IU，首部商業電影《嬰兒轉運站》就闖入坎城，也奪下韓影冠軍。

另外，在全球擁有超高人氣的「防彈少年團（BTS）」成員V為《那年，我們的夏天》演唱插曲〈Christmas Tree〉，更是在公開當天創下當日推特提及量最高的紀錄。