侯友宜承諾，會在QBurger成立第400家連鎖店，到店用餐捧場。（李奇叡攝）

新北市政府與中華民國全國商業總會合作舉辦「第四屆品牌金舶獎」，遴選出31家優良企業，8月3日公告名單，今於板橋希爾頓飯店舉行頒獎典禮，新北市也有2家企業獲獎，新北市長侯友宜受邀頒發「國際授權代理輸出組」，他致詞時讚許，新北市也是一個品牌，要「做大市也做大事」，勉勵各界一起加油。

此屆品牌金舶獎歷經8個月選拔出31家優良企業，新北市有2家企業獲獎，分別是饗樂餐飲實業股份有限公司「QBurger」獲選「服務創新組」，以及品元實業股份有限公司「Texture Maker」獲選「國際授權代理輸出組」。

侯友宜說，饗樂餐飲是新北市品牌，近年已拓展300家連鎖店，由年輕人以早午餐模式讓餐飲文化跟年輕人結合，使用科技雲端系統，可快速掌握產品庫存和銷售狀態，成功在早午餐市場站穩腳步。

饗樂餐飲董事長鄭瑞賓直言，目標是讓連鎖店衝破1千家，侯友宜也承諾，會在QBurger成立第400家連鎖店，到店用餐捧場。

另外，獲選「國際授權代理輸出組」的品元實業股份有限公司，也由年輕人開創，公司位於淡水區，在國外已有300家分店，專研開發食品製作，屢屢得獎，潛力無窮。

侯友宜致詞提及，新北市也是一個品牌，以板橋新板特區、新莊副都心、三重第二行政中心3個軸心，加上3環6線，布局「智慧物流」、「金融與數位科技」、「智慧製造」、「傳產加值」、「生技資通訊」及「高階醫材、綠能、智慧電動車」6大產業，帶動北台灣發展，讓新北人感到驕傲，「新北市做大市也做大事，大家一起加油」。

侯友宜說，品牌也是企業成功的關鍵因素，新北會繼續支持台灣品牌，航向國際，積極帶領企業向前，提升品牌競爭力；新北經發局長何怡明強調，市府團隊協助企業拓展通路、提升品牌曝光不遺餘力，雖受疫情衝擊，2020年、2021年也積極舉辦國際採購商洽會，成功搶下近40億元海外訂單。

經發局補充，新北市以「實體展位展示產品」結合「買賣家線上即時洽談」的方式，協助業者出口拓銷海外市場，於6月攜手12家新北企業，赴東京參加「2022日本移動通訊應用展」，成功吸引Panasonic、Hitachi、FUJISOFT、TOSHIBA、NOKIA、三菱電機等國際重量級買主洽談，潛在訂單達新台幣1.53億元。

經發局說，後續在9月份將帶領12家技術領先企業前往「德國柏林消費電子展（2022 IFA）」，募集磐儀科技、亞旭電腦、串聯國際等十幾家技術領先企業前進「德國柏林消費電子展」，爭取海外市場占有率。