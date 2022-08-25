每個人找對象都有自己偏好的理想型，特別容易對有著特定性格的人產生好感，對此搜狐號《星座巫師》分享，12星座男女喜歡的異性類型，有了這些指標，未來談戀愛時更能輕鬆知道如何投其所好，正中曖昧對象的心。

【白羊座】

白羊喜歡神秘感十足的異性，對方越神秘，越能激發起他們的好勝心。雖然欲擒故縱的手段對白羊來說特別有效，但若失去新鮮感，他們的鬥志就會消失得無影無蹤，自動轉移目標。

●白羊男喜歡性格活潑的小女生，長相不用很出眾但身材一定要好，有女人味又會撒嬌，才能滿足他們想保護對方的欲望。

●白羊女喜歡談吐爽快，有英雄氣概的男人，愛就愛、不愛就不愛，個性一定要乾脆，最討厭對自己糾纏不休的男人。

【金牛座】

想得到金牛的愛就必須付出誠意，三心二意可要不得，但偏偏他們中意的對象幾乎都是情場高手，因此總在愛情裡跌跌撞撞。實際上，個性誠實穩重的老好人，才是最符合金牛的對象，可惜他們往往都是在飽受創傷後，才明白這個道理。

●金牛男找對象看重長相，不是美女根本看不上眼，再來就要看對方能不能征服他們的胃，長相不符合標準，但能燒得一手好菜也可以商量。

●金牛女其實蠻現實的，最看重的就是對方的經濟基礎。家世如何？收入怎樣？有沒有存款和車子、房子？她們可不想嫁過去過苦日子。

【雙子座】

雙子的戀人通常也是他們鬥嘴鬥智的夥伴，因此只有腦筋動得快、嘴巴動更快，還有一技之長的異性，才夠資格吸引他們的目光。對雙子來說，親吻、擁抱等親密的身體接觸並不是必須的，唯有知性的交流才能讓他們樂此不疲。

●雙子男想要的是能夠傾訴的對象，所以對方長相如何他們並不在意，就算沒錢也不要緊，只要能乖乖聽他胡說八道還不翻臉就好。

●雙子女中意的對象必須夠聰明，最好能在她們需要的時候出現，不需要的時候消失，另外個性不能悶，陪她們聊天、逛街也不會嫌煩。

【巨蟹座】

巨蟹的戀人往往都是未來的結婚對象，對方必須是個體貼的聆聽者，能夠在他們情緒起伏大時忍受他們的嘮叨，還必須具有無私的耐心，能夠在他們心情不好的時候提供安慰。只要給足巨蟹需要的安全感，他們就會用真愛來回報。

●巨蟹男找對象的標準就是那種傳統好女人，如果你個性賢惠又會做家務，保證他們搶著娶你回家，若願意以結婚為前提開始交往更好。

●巨蟹女特別喜歡身材強壯、個性陽光的男生，因為她們沒什麽安全感，情緒起伏又大，所以特別需要強壯的胸膛來讓她們依靠。

【獅子座】

獅子討厭拐彎抹角的說話方式，還有閃爍的言辭及游離不定的目光，因此他們喜歡的類型，多是有著積極的愛情態度，開朗、自信又熱情的異性。

●獅子男好面子，挑對象多以長相優先，其次就是參考對方有沒有什麽讓他們動心的特點，普通貨色他們可看不上眼。

●獅子女對自己非常有信心，所以討厭沒自信的人，那種縮在牆角、愛在心裡口難開的內向男基本上她們都不會考慮。

【處女座】

處女座性格挑剔，找對象更是如此，他們總是感嘆找不到符合自己戀人標準的另一半，運氣好或許能碰上勉強及格的對象，但運氣不好找不到對象的話，就會一直抱怨自己的愛情不如意。

●處女男不一定很挑剔，但絕對很囉嗦，認為女友太有個性最後一定會因為爭執而分手，所以比較喜歡文靜、有點沉默的少話女生。

●處女女的完美戀人在這個世界上根本就不存在，所以她們總是委屈自己將就現在的男友，還特別喜歡拿對方跟別人做比較。

【天秤座】

天秤天生高層次的審美水平，加上謹慎的態度，讓他們不願意將愛情輕易付出，若要成為他們的戀人，外表必須出眾，修養和內涵更得非凡，如果你具有鶴立雞群的氣質，那你已經成功吸引到天秤的視線了。

●天秤男感興趣的女生通常身材纖細又有氣質，也就是所謂古典美人。

●天秤女並不急著找對象，她們更喜歡用時間來考驗對方的忠誠度，所以有耐性又有主見的男生特別受她們歡迎。

【天蠍座】

天蠍的愛都是特別冰封、珍藏起來的，只有謙虛、禮貌的溫柔態度，才能打開他們的心房，舉止有禮、脾氣溫和的對象，更能讓性格極端的他們產生好感。

●天蠍男喜歡性格溫柔又堅強的女生，雖然看起來有點矛盾，但對方如果神經不夠強韌，哪能經得起他們如火山爆發般的熱情呢？

●天蠍女並不欣賞性格沉穩的男生，性格陽光，甚至有點囂張的男生反而最受她們的親睞，一陰一陽，這樣才是最完美的性格互補。

【射手座】

射手天生粗線條，世界上幾乎沒有什麽東西可以傷害到他們的厚臉皮，有趣的是，他們特別喜歡那種有點害羞的異性，大概是因為看到人家羞澀臉紅的模樣，能刺激到他們喜歡惡作劇的那條神經吧。

●射手男找對象要求不多，什麽都可以將就，但對方絕對不可以限制他們的自由，盤問他們的行蹤更是大忌，絕對分手收場。

●射手女需要的是玩伴而不是戀人，反正她們對將來沒什麽計劃，只要大家玩得開心就好，等到玩累了再來談婚論嫁也不遲。

【摩羯座】

摩羯對戀人的相貌並沒有什麽特別的要求，因為他們看重的並不是英俊或者美麗，而是勤奮耐勞、頭腦精明的性格，最重要就是擁有一顆追求上進的心，才會讓摩羯想踏出愛情的第一步。

●摩羯男在感情上非常強勢，喜歡願意聽他們使喚的女生，如果不能確認將來自己能夠保住一家之主的地位，他們根本就不會把對方納入考量。

●摩羯女找對象是為了找到她們終生的依靠，所以挑選上非常慎重，而個性堅強又有前途的男生就是她們的目標，不擇手段也要弄到手。

【水瓶座】

水瓶擅長社交，跟誰都能夠打成一片，但其實他們是在尋找能夠認同自己的知己，因為水瓶根本懶得和聽不懂自己說話的人打交道，唯有能夠認同他們思維方式的異性知己，才能真正讓他們動心。

●水瓶男並不是個很在意愛情的人，親切如朋友的女生是他們的最愛，大家先從朋友開始互相了解，友情發酵變成愛情才夠味。

●水瓶女喜歡能夠辯論的對手，談來談去愛情就誕生了，若知識方面不足以讓她們感到欽佩，這樣的男生根本連接近她們的機會都沒有。

【雙魚座】

雙魚個性隨意，在感情上也不會太過積極，但會自然地被性格隨性豁達的異性吸引，加上他們對物質的要求並不高，一旦衝動起來，伴愛走天涯都有可能。

●雙魚男比較沒有安全感，個性開朗、有點像男生的女生反而特別吸引他們，反正出事時有個人可以商量就好。

●雙魚女理想的戀人一定要騎著白馬出現才行，不過沒有白馬也不要緊，至少玫瑰要送上，具有浪漫情調的男生正是她們的最愛。