舞者身上穿了水管、戴著磚塊跳舞，發出奇異的聲響，西班牙編舞家瑪芮娜．麥斯卡利（Marina Mascarell）運用塑膠廢棄物、水管、磚瓦打造未來異托邦，推出作品《異托邦喧嘩．沉默不再》。（陳信翰攝）

《異托邦喧嘩．沉默不再》靈感得自末日科幻小說《播種者的寓言》（Parable of the Sower），情節設在一個地球暖化和貧富不均而文明崩壞的末日後世界，麥斯卡利建構的舞台世界，也讓人起同樣的聯想。地板上鋪著起皺的厚紙板，舞者身上套著水管、穿著磚瓦、彷彿是從垃圾堆中翻出來的衣物。（陳信翰攝）

西班牙編舞家瑪芮娜．麥斯卡利（Marina Mascarell）運用塑膠廢棄物、水管、磚瓦打造未來異托邦，推出作品《異托邦喧嘩．沉默不再》，本週末登場。（陳信翰攝）

舞者身上穿了水管、戴著磚塊跳舞，發出奇異的聲響，西班牙編舞家瑪芮娜．麥斯卡利（Marina Mascarell）再度來台，和舞蹈空間舞團合作，運用塑膠廢棄物、水管、磚瓦打造未來異托邦，推出作品《異托邦喧嘩．沉默不再》，本週末登場。（陳信翰攝）

舞者身上穿了水管、戴著磚塊跳舞，發出奇異的聲響，西班牙編舞家瑪芮娜．麥斯卡利（Marina Mascarell）再度來台，和舞蹈空間舞團合作，運用塑膠廢棄物、水管、磚瓦打造未來異托邦，推出作品《異托邦喧嘩．沉默不再》，本週末登場。

《異托邦喧嘩．沉默不再》靈感得自末日科幻小說《播種者的寓言》（Parable of the Sower），情節設在一個地球暖化和貧富不均而文明崩壞的末日後世界，麥斯卡利建構的舞台世界，也讓人起同樣的聯想。地板上鋪著起皺的厚紙板，舞者身上套著水管、穿著磚瓦、彷彿是從垃圾堆中翻出來的衣物。這些額外的物件，給舞者帶來不同的動作可能性，有時把身體的線條延長，有時成為需要克服的阻礙，有時又是可以共舞的對象。

麥斯卡利形容這支舞作有如一趟旅程，「帶著觀眾從一個世界到另外一個世界，這些物件像是造了一座森林景，有不同的挑戰，最後又回歸平淡的世界。」

舞蹈空間藝術總監平珩表示，現代人怕熱、怕蚊蟲、怕不舒服，怕的事很多很多，「文明帶著我們進步，在享受進步的種種便利後，在生活技能上其實反而退化？一群來自四方的『邊緣人』，用完全不同於常人的方式溝通交流，從彼此的聲響找尋到不可思議的共識，以建立的新常規而尋找到新生的力量。這個群體也像是為我們發聲，倘若只有暄嘩，我們不可能理解彼此，在更臻理想的異托邦世界中，我們需要真正進化。」

值得一提的是，為呈現讓人身歷其境的聲音，特別邀請法國音景設計達米安．巴贊（Damien Bazin）來台，將舞者們從各方收集到日常素材，延伸出晶瑩剔透的音質，以台灣特色景觀及聲音為動力與動能，引導觀眾進入這個特別的旅程。更特殊的是這些物件與物件、與地板、與空氣、與舞者的碰撞摩擦，都會發出意想不到的聲音，形成現場奇異的音景。《異托邦喧嘩．沉默不再》明年也將前往德國演出。