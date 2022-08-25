商總理事長許舒博25日表示，過去強調台灣製造，現在要強調的是「台灣品牌」，商總與金舶獎得主組成國家隊一起打天下，把市場分散在全世界每一個角落，對於國家的經濟安全更有保障。

「第四屆品牌金舶獎」由商總與新北市政府合作，歷經8個月選拔，最終選出31家海內外傑出品牌企業，日前許舒博率「金舶獎」得主到總統府會見總統蔡英文。

許舒博特別向蔡英文提出兩大建言，一是，ESG若要全面化的對中小企業推廣，就要很一個明確的規範，讓中小企業知道如何遵從，否則，現在中小企業只知道ESG之名而完全不知道怎麼做，並進一步建議應組成國家隊來推廣。

二是，因應兩岸局勢，許舒博說，台灣對大陸的依存度偏高，迫切需要打開國際市場，分散市場絕對是國安問題，而「金舶獎」得主全都是台灣創新、ESG的企業，也都希望能夠行銷世界。

但是，許舒博指出，每一個金舶獎得主單打獨鬥闖天下會有困難，但是如果能夠集合起來打團隊戰，就能夠走向世界，因此希望政府能夠在經費預算上有所支持，只要能夠打團體戰、又有政府的預算，絕對可以分散市場，對整個東北亞、東南亞，甚至是未來的新東向都找到很好的契機。

經濟部長王美花致詞時也指出，「品牌」是件不容易的事，代表第一線面對消費者。而近幾年國際情勢嚴峻，台灣相較之下穩健前行，部分業者受疫情影響，沒能到國外參展，卻多了很多訂單，其中製造業表現更是亮眼。未來淨零碳排會是發展重點，王美花提到，如何智慧節電是一大重點，政府會與業者攜手降低碳排工作。

新北市長侯友宜致詞時表示，新北市是大台北的中心，是大市，也要做大事，積極辦理招商，希望更多的業者到新北來投資，這次有兩家新北業者獲獎，如Q Burger在侯市長的鼓勵之下，也喊出將朝向一千家分店邁進，一起將在地品牌推廣出去。中華民國僑務委員會副委員長呂元榮提到，今年海外僑台商第一次有機會參與金舶獎選拔，每一家都已經在當地深耕發展多年，未來能夠與欲拓展國外的業者攜手合作。