中天(4128)集團小金雞再報佳音，旗下永笙細胞(StemCyte) 異體臍帶血細胞新藥RegeneCyte，25日獲得美國FDA 核准用於治療新冠肺炎後遺症「長新冠」二期人體臨床試驗，創下全球首項以臍帶血細胞進行「長新冠」治療的臨床試驗。

這是中天集團繼合一傷口外用乳膏Bonva dis(ON101)通過美國FDA 510(k)醫材實質等同性(Substantial equivalent)認定及上市許可後，旗下子公司再傳喜訊。

根據世界衛生組織(WHO)統計，自2019年全球受新冠疫情影響至今，已有6億人受到感染，超過10％受感染的病患(6000萬人以上)產生持續性後遺症-「長新冠」。

長新冠主要三大症狀，包含疲乏、腦霧和肌肉疼痛，此外尚可能伴隨呼吸急促、發冷、身體疼痛、頭痛、關節痛、胸痛、咳嗽和持續的味覺或嗅覺喪失等症狀，會持續數周、數月甚至超過一年，目前無任何特效藥物可以治療，永笙細胞為全球第一家以臍帶血細胞治療「長新冠」。

「長新冠」的成因與症狀十分複雜，非單一治療可以解決。永笙細胞以過去20餘年針對造血系統疾病、免疫系統疾病以及先天代謝性疾病的細胞治療專業，研發利用臍帶血細胞治療的新藥RegeneCyte， FDA核准直接用於治療「長新冠」病患。

永笙細胞以臍帶血細胞為核心，研發細胞新藥用於治療多項未滿足的醫療需求，細胞治療人體試驗除「長新冠」二期臨床試驗外，尚包含FDA/TFDA核准的脊椎損傷多國多中心二期臨床、TFDA核准的急性中風一期臨床及腦性麻痺恩慈療法，充分發揮其獨有的臍帶血庫優勢資源。