柬埔寨人蛇詐騙頻傳，許多台灣人被詐騙至當地淪為「豬仔」被賣人肉器官，但該市場近五年卻悄悄成為國銀海外獲利小金雞。金管會銀行局副局長童政彰25日指出，目前國銀在柬埔寨所有分支機構共有54家，近五年獲利年年成長，2022年光是上半年獲利就達19.7億元，表現非常亮麗，主要原因是國銀提供相關金融服務給台商，主要獲利來源是「利息收入」。

童政彰指出，目前我國銀行業在柬埔寨設立據點包括：國泰世華銀、玉山銀等二家子行；兆豐、合庫、一銀等設有分行，上海商銀設有辦事處，所有的分支機構含子行、分行、支行共有54家。

童政彰表示，國銀海外據點2021年上半年所有海外分支機構共527處，而截至2022年六月底則大幅增加至635處，主要是中信銀合併了泰國LHFG金融集團，讓據點快速增加了100處。

金管會最新統計，2022年前六月國銀在柬埔寨獲利19.7億元，不僅較去年同期成長4.23％、且創下史上同期最高金額，是國銀海外獲利的第五大國家（地區）。

童政彰表示，近五年國銀在柬埔寨的獲利表現亮眼，2018年至2021年獲利分別為新台幣20.6億元、27.3億元、35.9億元、31.8億元，2022年上半年獲利19.7億元，主要原因是國銀提供相關金融服務給台商，主要獲利來源是「利息收入」。

童政彰表示，對於金融業布局海外，金管會從三大面向監管、鼓勵。包括：一、持續強化當地監理機關合作，透過MOU簽訂、雙邊會議、加強監理資訊交流。二、充實金融業海外經營必要相關資訊、充實相關資料庫讓銀行可完整評估。三、法規鬆綁、培訓國際金融專業人才，讓金融業可到海外布局發展。