台南市政府警察局2名員警凃明誠、曹瑞傑不幸因公殉職，讓家屬心痛不已，凃明誠的姐姐更在鏡頭前持異物割左手掌，大喊：「他們就是這樣血流光死掉的」，怒嗆廢死團體，「去X媽的，都給我滾去18層地獄」，對此，廢死聯盟也做出回應。

立法院長游錫堃今（25）日前往殯儀館慰問家屬，離開時，凃明誠的二姐也一同走出來接受訪問，她點名明德外役監典獄長杜聰典「欺上瞞下，就因為你是政務官，為了你寶貴仕途嗎？」、「因為你這樣，明誠跟瑞傑才會慘死荒郊野外」，講到激動處更大吼：「去X媽的廢死團體，都給我滾去18層地獄」。

對此，廢死聯盟稍早發出聲明表示，發生重大刑事案件時，廢死聯盟和社會大眾同樣難過，但不會在當下就對事件發表評論：「我們和大家一樣並不了解全貌，因此冒然的發言，對於案件後續處理並不會有任何的幫助」。

廢死聯盟認為，目前當務之急是等待司法調查真相並做出判決，且更應該照顧到受害者家屬及基層警察的情緒，並呼籲政府持續從基層警察的需求面，進行警察勤務、訓練、裝備與績效等制度改革，保障社會治安之餘、真正照顧到警察家庭。

廢死聯盟強調，並沒有針對殺警案受訪，但媒體上卻出現了移花接木做法，這樣對於案件真相並無幫助，也無法撫慰受害人或讓社會大眾安心，除此之外，廢死也提出三點聲明，希望媒體「不要製造替罪羔羊」。