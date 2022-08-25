NB GREY形象總店於台北101購物中心開幕。（New Balance提供）

M990TA2，8280元。（New Balance提供）

FILA ZAGATO湖綠色，2680元。（FILA提供）

藝人謝欣穎、李沐、林辰唏、陳柏霖昨（25日）出席New Balance活動，大夥穿上MTE24系列套裝、腳踩經典鞋款，稱讚舒適好配，李沐更自爆國中偷穿妹妹的新鞋，「因為每個人腳上都有一雙」，無辜對鏡頭喊「對不起！」謝欣穎則說20幾歲時和朋友集資買下人生首雙品牌鞋，對該牌的好感不言而喻。

New Balance首家「NB GREY形象總店」於101開幕，裝潢上以內斂元祖灰為主調，透過木質紋理和燈光交錯營造空間流動性。首發主打品為歡慶990鞋履40週年，特別推美製系列，中性配色男女都可駕馭，潮感有型為穿搭添亮點；而獨賣商品強打與日本同步的服裝支線MTE24系列，輕正裝、機能單品等，時髦又具防潑水和透氣功能，正中消費者需求；另有美國與日本團隊一同打造的Tokyo Design Studio支線新作。

無獨有偶，FILA也主推中性鞋款ZAGATO，復古鞋型又有百搭配色，本季加碼湖綠色、酒紅、桃紅，鋸齒狀的鞋底配厚底設計也訴求長腿視覺感，輕易營造運動潮流風格。