新北市長侯友宜今受邀出席「第四屆品牌金舶獎」頒獎典禮，受訪時被問到，他和台中市長盧秀燕都陸續和外縣市小雞掛看板，是否有爭取「最強母雞」的意味，對此侯強調，他和盧只是把自己角色扮演好，面對所有團隊一定並肩作戰，為人民好好拚一個好日子。

侯友宜今被問到是否要和盧秀燕爭取「最強母雞」時表示，其實他跟盧秀燕都是一樣，只是把自己的角色扮演好，努力做事，好好為市政前進努力，而面對所有的團隊也一定會並肩作戰，大家一起認真打拚做事，讓台灣各縣市人民都能有好日子過。

另外，民進黨新北市參選人林佳龍在專訪中提到，自己只要沒有像行政院長蘇貞昌選新北市時輸的那麼多，就代表新北市過去4年真的走下坡，那侯友宜未來要選總統，說服力也不夠。侯友宜認為，自己現在還是新北市長，每天會一步一腳印好好把市政做好，在第一線跟里長、需要新北市改變的市民並肩作戰，讓新北不斷成長茁壯，努力做事才是他最重要的目標。