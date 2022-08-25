台灣賽車教父廖老大（廖志賢）從車業跨行手搖飲，5月創立「阿娘喂！廖老大」品牌，因加盟金很佛，店面迅速成立，卻頻傳茶不好喝；對此，廖老大22日承認某些加盟店的甘蔗清茶是臭酸的，昨（24日）再開直播嗆加盟主欠罵，搞出一堆問題，害他風評變很爛。

廖老大24日在臉書開直播，透露自家手搖飲的加盟主要他別再罵了，免得負面新聞太多會影響生意，但他的個性就不是會護短的人，公開向100多位加盟主喊話，教育訓練時就有強調食安和品質的重要性，若是搞砸了，「煮壞一杯茶，少一個客人」。

廖老大曾去巡視加盟店，想不到一堆都不合格，心寒地列出加盟店的缺失：「偷換紅茶的，一斤130偷換成一斤90塊的，你說客人愛喝阿薩姆不愛錫蘭？」、「珍珠煮不熟，電鍋沒買，你說客人愛吃硬的…珍珠（糊到）像粉粿這麼大」、「全糖甜度每家不一，果糖機每天都要洗，你有每天洗嗎？」、「冷凍甘蔗汁退冰要先放冷藏，如果直接常溫退冰，甘蔗汁會變酸」等。

廖老大感嘆自己當初刻意壓低加盟金到36萬元，是為了減輕弱勢的經濟負擔，也認為加盟主會更努力地經營，想不到卻有加盟主不照SOP，導致飲料的品質下滑，連帶影響生意，讓他又氣又失望，氣罵：「我很後悔讓你們開店，造成我風評很爛，我總店也受影響，人家會給我機會嗎？我也損失很大啊！」

廖老大希望加盟主抱怨生意變差的同時，要先自我反省，是不是跟茶的品質有關，而不是怪東怪西，畢竟飲料店是用廖老大的名字，開店初期締造排隊潮、每天營業額至少3萬5萬甚至7、8萬，現在剩下幾千塊，這中間的變化跟他的人設並無關連；廖老大也向加盟主喊話：「要改進就改進，沒改進就倒一倒，就是這樣啦！」