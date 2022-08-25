嘉義地檢署與嘉義市選委會辦理反賄選宣導活動。（嘉義市選委會提供／廖素慧嘉市傳真）

今年底嘉義市市長、議員、里長三合一選舉25日起領表，29日至9月2日登記，有4人領取市長表格，包括民進黨參選人李俊俋；同時，嘉義地檢署與嘉義市選委會共同辦理「反賄選公約簽署」揭幕。

嘉義市三合一選舉25日至9月2日領表，25日首日有蔡松益、黃紹聰、李俊俋、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統共4人領表，其中，民進黨籍參選人李俊俋預定31日上午8時至9時前往選委會登記。

嘉義市議員第1選區（東區）有13人領表，包括涉案羈押中的議員戴寧，第2選區（西區）有14人領表。

嘉義地檢署反賄選行動25日同步到市選委會舉辦，檢、警、調、政風及選務單位一齊推動「候選人簽署反賄選公約」，29日起在登記現場，邀請前往登記的參選人簽署公約。

嘉檢主任檢察官王輝興表示，2018年辦理地方公職人員選舉查察賄選，起訴296件，起訴被告252人、緩起訴被告386人，共發出查賄獎金2415萬元，顯示反賄宣導鼓勵民眾檢舉有成效，期待候選人也簽署反賄選公約，擴大反賄效果。

嘉檢表示，查察賄選已開跑，目前接獲22件情資，10件「選他」案、12件「選查」案，這次檢舉獎金最高500萬元，最低50萬元，檢舉專線（05）2752548、傳真（05）2780445、免付費專線0800-024-099。

市府參議兼任選委會委員林建宏表示，今年是嘉義市恢復升格省轄市40周年，選委會秉持公平、公正、公開原則，將努力辦好選務工作，維護嘉義市「民主聖地」的金字招牌。