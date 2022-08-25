蘇明華陶藝作品「洞見」，提醒人們從細縫中去思考過去與現在。（葫蘆墩文化中心提供）

耳順之年的陶藝家蘇明華，運用手捏陶及柴燒技法，重現樹段殘根、枯枝竹節及藤蔓瓜果等極緻擬真、栩栩如生的肌理紋路、造型色澤，既有隱喻深刻的文學內涵，更充滿對萬物有情、對生態枯竭憂慮的人文關懷與感嘆，呈現樸素質真的美學境界；葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，歡迎民眾前來欣賞。

郭恬氳表示，蘇明華近40歲的年紀開始學習陶藝，創作20餘年，今年度入選第12屆台中市美術家接力展，透過對自然生態、物體質感的精確掌握，利用土胎、火侯、木灰及巧奪天工的寫實雕塑技巧，使作品呈現具有古樸美感的陶藝精品；如作品《生生不息》、《渾然天成》、《起舞弄清影》，榕樹氣根觸地成枝、盤根錯節，呈現生命永不止息的風貌。

蘇明華說，她運用寫實與抽象技法形塑所見的事物，展現兒時記憶中鄉村悠然樸實的美好景象與內心感受。作品《古早事》中斑駁的牆壁、一把行過田野阡陌的老鋤頭，訴說著農村故事；《等待》中，木屐在板凳旁隨處安放，貓與老鼠和睦共處，希望實現世間不要再有暴力殺戮的夢想。

《涵養生輝》系列，乾枯斑駁的樹幹，內藏蓄積珍貴的水源，讓生命得以延續滋長，猶如母親滿佈歲月風霜的雙手，同時包含著成全及包容的智慧。《方圓之合》隱喻古人以「方圓」勉勵做人的原則，學習欣賞他人不同的特色，領悟圓融處事的生命的價值。