聖暉（5536）25日在法說會上表示，近年因厚植市場競爭利基、深化垂直水平資源整合，以及擴張業務接單版圖成效展開，加上近年全球各產業供應鏈重塑、各國政府加大半導體產業戰略布局，在種種利多因素挹注下，聖暉截至今年前七月，整體在手訂單金額保持歷史新高，並呈現雙位數年增力道。

不僅如此，聖暉強調，目前客戶訂單認列進度，並未受到全球通膨升溫、終端需求變化而有延後的情況，聖暉憑藉高訂單量能、訂單能見度長之營運利基，持續創造未來營運維持良好成長態勢。

聖暉集團為業界少數全方位專業統包工程（EPCM）服務業者，在廠務工程訂單大型化趨勢下，成為各產業主要合作夥伴，助攻大案接單量持續增加，推升整體未完工的在建工程案量寫下新高，且集團精實管理綜效同步帶動旗下整體人均產值明顯提升，挹注上半年合併營收達119億元、稅後純益7.2億元、EPS高達12.58元，分別年增32％、41％、41％，繳出歷年同期新高紀錄。

展望未來營運，聖暉旗下子公司-聖暉系統集成集團申請在大陸上市案，今年7月已順利獲得審議通過，目前正等待首次公開發行股票審核中，整體上依既定計畫持續推展進行中，若順利完成上市，有助於加速擴張大陸及國際業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及提升公司競爭力。

另一方面，聖暉看好全球綠色風潮及市場多變環境下，掌握豐富資源是決定市場業務獲勝關鍵，聖暉深化垂直水平資源整合，以打團體戰策略拓展市場版圖，且不排除持續找尋業務結盟夥伴，全方位完善整體業務競爭利基，創造未來營運穩健向上前景。

在不影響原有股東持股權益的考量下，聖暉為增加流通股數、讓更多投資者參與，活絡市場交易，換發新股權利義務及股東權益與舊股票同，隨著面額變更減半，原股東持有股數將增加一倍，每股淨值、每股純益及每股股價會隨著減半，但整體權益不變。

聖暉舊股票最後交易日為9月6日，舊股票停止交易期間為9月7日至9月16日，換發基準日暨可轉換公司債調整轉換價格生效日為9月16日，面額變更後之新股票將於9月19日進行上櫃買賣，重新掛牌的參考價為舊股票最後交易日9/6收盤價的二分之一，可轉換公司債調整轉換價格亦為原轉換價的二分之一。