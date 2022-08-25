先買後付（BNPL）浪潮興起，AFTEE先享後付25日宣布，服務版圖再拓展，攜手全台最大網路書店博客來搶搭閱讀商機。AFTEE所屬的恩沛科技執行長角元友樹表示，在疫情影響之下，「數位閱讀」時代來臨，整體出版市場商機蓬勃，導入先買後付服務，將幫助滿足年輕客群的多元支付需求；此次與博客來合作，預期更將帶動會員數、使用頻次的正成長。

據eMarketer預估，全球電子商務銷售額將於2024年來到近6.4兆美元（約新台幣177兆元），佔整體零售額的5分之1，除了生活消費商品的購買習慣產生改變外，大眾「休閒娛樂」的行為也出現變化，根據市調機構Valuates的調查，疫情已顯著帶動消費者網路借閱與購書行為更趨頻繁，估計2026年電子書全球市場規模將可達新台幣1兆零800萬元，為當前的2.4倍。

在台灣，依據資誠所發布的《2022全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》，消費性圖書市場的銷售額，在2021年年增4.5%、來到5.79億美元，預估未來五年亦將持續成長，其中電子書營收占比增加到30.2%，預計未來五年內，同期銷售額可繳出6.8%年複合成長率的成績單 — 在在顯示「數位閱讀」時代已逐漸成形。

角元友樹強調，除了鎖定新一波的電商趨勢、拓展「AFTEE先享後付」業務版圖，更重要的是實踐「打造便利又安全的支付環境」之願景。透過持續強化的AI審查機制、提供優於業界超過96%的高通過率，讓消費者無論消費金額大小，都可以在10秒內擁有「先收到商品、再選擇全額支付或分期服務」的體驗。

此外，AFTEE無須註冊、綁定銀行帳戶，也不需進行任何結帳前額外設置的支付方式，將可大大提升消費者的消費者體驗；此次合作，不只更進一步擴大了「AFTEE先享後付」會員之消費場域，也將讓更多「愛書人士」擁有全新的支付選擇。

博客來指出，2022年上半年電子支付消費金額較去年同期占比提升近1成，使用電子支付的會員中29歲以下更占了25%，購買的業種以中文書最多、其次為3C家電、美妝、美食，顯示出數位支付廣受年輕族群喜愛，有助圖書、高單價3C、美妝保養品的銷售成長。

博客來表示，有感於消費者線上購物需求顯著增加，促使平台展開更積極優化以提升消費者購物體驗、滿足需求，同時提升平台黏著度。今年全力推動「先買後付」支付服務，攜手主打「只要手機號碼、可享10秒內快速結帳」的「AFTEE先享後付」，希望讓平台支付功能更臻完善、彈性再擴大，可望吸引年輕會員使用率提升2成。