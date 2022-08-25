邁向連任的金門縣長楊鎮浯今天與國民黨籍五合一選舉參選人合拍形象照，縣黨部主委吳興邦期待在他扮演強大「母雞」下，帶領參選同志在對的路上大步前進，攜手爭取為鄉親服務的機會。

國民黨金門縣黨部表示，參選人中有連任多屆的資深縣議員，也有第一次參與公職人員選舉的新人，對他們來說，黨部免費提供形象照拍攝並與縣長第一次合體拍定裝照，都是一個很特別的體驗。

主委吳興邦表示，感謝這70位參加黨內提名登記的參選同志，他們對國民黨有信心，願意與國民黨站在一起打拼，國民黨也營造一個優質的選舉環境，盡全力來輔選，期待都能旗開得勝，高票當選。

楊鎮浯則表示，很高興也很感謝在縣黨部的用心安排下，藉由合拍的機會與參選同志互動，尤其這次的服裝設計以藍色為基底，並以數位感字體書寫KMT加上黨徽，展現出年輕、活力、希望藍的氛圍，年底也準備好和大家一起並肩作戰、一起拚，攜手同行，金門向前，讓金門在對的道路上~~keep going!