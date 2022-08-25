錼創科技-KY（6854）公告2022年第一季財報，單季虧損降至1.18億元，較前一年度同期銳減52.6％，每股稅後淨損1.17元，赤字幅度顯著收斂，毛損率年減335個百分點；不過錼創蜜月行情短暫，25日連續第三根跌停板之下，股價破發。

KY公司財報公布截止日為本月31日，錼創因剛開始公開發行，有財報公布的緩衝期，該公司25日才公告今年第一季財報數字，累計今年第一季營收8,229萬元，年增482.83％，第一季本業虧損（營業利益）1.71億元，較前一年度同期虧損2.58億元相較，銳減33.5％，第一季歸屬母公司業主淨損1.18億元，也較前一年度同期大幅收斂52.6％，單季每股淨損1.17元，錼創將依照主管機關規定，於31日之前上傳半年報。

雖然錼創第一季的毛利率及營益率仍舊赤字，但是雙率表現同步大躍進，第一季毛損率為27.64％，較前一年度銳減335個百分點，而第一季營損率達208.26％，也較前一年度的負1825.33％，呈現巨幅改善，赤字幅度低於市場預期。

由於錼創2021年每股淨損14.14元，仍虧逾1個股本，稅後淨損12.18億元，以第一季虧損僅1億多元推估，法人預估，錼創今年度的赤字仍會朝大幅度銳減的方向走。

錼創科技董事長李允立在上市前曾表示，錼創是技術型的公司，但是獲利不會侷限於產品本身，NRE、技術授權以及不同的商業模式均是收入來源之一，李允立也預估，錼創可望在2023年底之前甚至更早，挑戰單月損平，2024年可望有亮麗的獲利成績單。

錼創於18日以每股105元掛牌，股價順利上演蜜月行情，一度創下146元歷史新高紀錄，相當於累計漲幅逼近40％，然而短線漲多，加上國際股市震盪，大環境利空雜陳，搶短資金退場，致錼創25日跌破承銷價。