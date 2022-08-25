為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，已規範本國上市公司每年應至少在境內自辦，或是受邀參加一次法人說明會。證交所表示，9月預計共有嘉里大榮（2608）、福壽（1219）等15家上市公司將於證交所場地自行辦理法說會。

證交所指出，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計今年以來，國內上市公司總計已辦理1,490場法人說明會。

預計9月將於證交所場地自辦法說的上市公司共有嘉里大榮、福壽、中石化、新美齊、勤美、聲寶、富爾特、偉全、競國、揚博、無敵、新紡、元禎、怡華、中再保等15家，證交所表示，公司相關基本資料可至公開資訊觀測站查詢，透過網路轉播同步收看。

投資人在參與法說會前，也可以到證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。

證交所指出，將持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

另外，證交所已於7月公告「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」修正條文，新增自明年1月1日起，全體國內及第一上市公司「受邀參加」法人說明會時，每年度應「至少擇一」受邀場次，輸入會議影音連結資訊。