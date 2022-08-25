第11屆伊林璀璨之星8月26日舉行，最夯男團「原子少年」決賽當天熱舞演唱〈原來的少年〉，為激烈的比賽揭開序幕；伊林娛樂出品的7位原子少年，這段時間行程滿滿，百忙中重回夢想的起點，重聚伊林合體練舞，也為當天登台演出試裝，為精彩演出做足準備，令粉絲相當期待。

「原子少年」伊林7帥林佳辰、黃文廷、金雲、李哲言、江尚儒、饒高赫及陳翊樺，重回伊林試裝，排練教室練舞，回到孰悉的環境，少年們興奮不已，心情相當輕鬆，過程中笑聲不斷；〈原來的少年〉這首歌他們已唱跳無數次，林佳辰說，「我應該跳了3、4、5百遍了吧！」金雲附和，「應該有500遍！」即便如此，少年們仍全力以赴，為演出做準備。7帥中的5位，林佳辰、黃文廷、李哲言、江尚儒及陳翊樺皆來自璀璨之星，再次回到夢想的起點，大家也聊起當初參加比賽的心情。

黃文廷率先興奮秀出社群限動回顧跟大家分享，「4年前的今天就是我拿下璀璨之星冠軍的日子！」黃文廷現已在《原子少年》大放異彩，但他仍時常提醒自己不能忘記初心，他說，「當時初生之犢不畏虎，不會跳舞，也不害怕失敗，決賽時還把頭髮染成白色，完全不在乎別人眼光。」黃文廷拿下第7屆「花漾少男少女組」冠軍，同屆的林佳辰獲亞軍，他自爆，「其實我報名兩次，第一次沒選上，而且以前很沒自信。」相較之下，林佳辰現已有「原子顏質天花板」之稱，節目開播後，還因高顏質登上韓國網站熱搜，他說，「這一路來，很幸運能知道自己的不足，有機會變得更厲害。」

陳翊樺當初報名第9屆璀璨之星「花漾少男少女組」，那時是陪朋友參加，很幸運通過海選，談到比賽經驗，他認為不論是璀璨之星或《原子少年》，都讓他收穫很多，不過他自認之前起步太慢，時常因為緊張而不敢表現，錯過許多機會，他說，「經過歷練後，現在上台前雖然還是會緊張，但我會提醒自己要冷靜，把比賽當作是表演，享受當下。」

從小就有明星夢的李哲言是第9屆璀璨之星「演藝組」季軍，他透露當時是媽媽偷偷幫他報名，「我一直不敢跨出第一步，但媽媽覺得要去試看看，成功也好，跌倒也沒關係；我個性好強、愛面子，一旦踏入比賽，就會卯足全力，後來幸運獲得第3名。」李哲言認為，實戰經驗很重要，鼓勵大家多參加比賽。

江尚儒是第8屆璀璨之星「模特兒組」季軍，他透露，大學時期，璀璨之星到學校宣傳，當時就有報名，但未選上，不過他並沒有放棄，後來再次報名璀璨之星，回憶當時心情，他說，「我認為人生一定要有選秀經驗，璀璨之星走秀是我的第一場表演，過了這個檻對我來說很重要。」

金雲及饒高赫雖然沒有參加過璀璨之星選秀，但在伊林及《原子少年》仍收穫滿滿；有「網球王子」之稱的饒高赫，網球球齡超過10年，拿下不少獎項，高中畢業轉換跑道，往演藝之路邁進，跨足模特兒、戲劇演出，他說，「參加《原子少年》最大收穫除唱跳進步外，很開心認識一群跟自己一樣有夢想的優秀少年。」身高193公分的金雲在《原子少年》中是身高擔當，雖然擁有身高優勢，但他透露，「身高讓我在隊伍中看起來很突兀，增高我的練舞難度。」不過他說，「每次跟大家聚在一起練舞都特別開心。」