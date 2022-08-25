國境解封在即，金管會採納產險與壽險公會意見，把出國投保旅平險、旅遊不便險等附約中的法定傳染病列為「除外責任」，業界自行決定用「主約」方式納入新冠肺炎承保，不便險則可加價納入，恢復海外突發疾病險銷售。

金管會保險局指出，旅平險附加的「海外突發疾病險」公版把新冠肺炎等法定傳染病列為除外，但民眾只要請保險公司不以附約方式來行使，一樣可以買；旅遊不便險原本就把法定傳染病排除，只要加價多買一個附約就可以有保障。但費率與上架時間，由各業者自行決定。

防疫雙險理賠金額已經超過保費收入12倍，產險公司紛啟動增資或借款、處分資產理賠，也因此保險業界對於是否願意將海外染疫風險納入旅平險、旅遊不便險相當卻步。

目前市面上只有美商安達產險1家，以主約方式銷售可保障新冠肺炎的旅平險，8月上架，也沒有「90天等待期」問題，即使90天內確診痊癒但在海外再次染疫，仍可以理賠，團體與個人皆可保，以去日本5天為例，海外加值型，意外險1000萬元，傷害醫療100萬元、海外突發疾病100萬元，保費約1500元左右。