「史上最長打火任務」的桃園蘆竹美福倉儲大火，搶救21天才結束，民進黨籍議員劉勝全25日指出，業者在府會前往會勘時，才吐露結構技師告知6樓樓地板有問題無法清運，但當時消防弟兄仍不斷進出灌救、火調，怒斥是「無良廠商」，要求消防局落實掌握救災資訊，不從即開鍘。

劉勝全繼24日於議事堂「十問環保局」為受害民眾維護權益，25日在消防局工作報告時指出，3月23日議會警政環衛小組赴蘆竹美福現地勘查搶救狀況，美福「陳副總」當場表示，結構技師鑑定6樓樓地板結構有問題，公司人員無法入內清運，也在場的指揮官、第三消防大隊長簡慈彥完全不知情，非常驚訝。

「這麼重要的救災資訊竟然隱瞞沒讓消防知悉！」劉勝全說，打火弟兄深入火場裡面灌水、救火、清運和火調，若不幸發生意外，責任算誰的？等到傷亡再追究責任已來不及！數度怒斥廠商無良，鴕鳥心態讓人心寒，針對隱瞞內部重要救災資訊，應該要好好檢討，避免讓打火弟兄冒險搶救清運。

消防局長謝呂泉坦言國內不曾遇過燒這麼久的火災，劉所述的情況因當天不在現場不知道，但強調中央修法賦予消防員生命三權「退避權、資訊權、調查權」，其中資訊權，業者有責任提供資訊協助救災，保障消防人員救災安全，違反的業者可直接開罰，一定會落實在火場救災，至於美福起火原因初判是電線線路問題，但最終結果仍待檢方認定。