受刑人也吃太好！台南凶殺案造成2警殉職震驚社會，犯嫌林信吾是明德外役監「逾假未歸」的逃犯，外役監是否管理鬆散引發社會討論，就連外役監的豐盛伙食也成為熱議話題。PTT網友PO出明德外役監下週菜單，被發現疑似比這週吃得更好，不但天天變化菜色，還幾乎都有雙主菜可享用，讓不少鄉民大喊：「明德渡假村」、「這樣也要逃？」「吃得比我還好！」。

新北市中和區市議員參選人李正皓23日曾上《關鍵時刻》節目，他拿出法務部矯正署明德外役監的畫面，表示「這叫渡假村，不叫外役監，真的小橋流水人家」。他強調台灣有4個外役監，每一個的格局都差不多，外役監的建築是閩南式三合院建築，除了三合院建築之外，裡面還有小橋流水的造景、籃球場、高爾夫球場、遊樂園、泡茶區。李正皓直言，外役監最離譜的地方在「他們三餐吃的比外面還要好」。

PTT有網友PO出明德外役監下週(8/29~9/4)的菜單，中餐內容包括「週一炸金線魚、京醬肉片，週二黑胡椒豬肉拌飯、綠豆湯，週三炸卡拉雞排、芥藍羊肉，週四泡菜豬肉拌飯、百香果汁，週五炸麥克雞塊、麻婆豆腐，週六什錦湯麵，週日茄汁鯖魚麵」。晚餐有「週一糖醋雞丁、滷三寶、週二滷豬腳、辣炒四色豆，週三滷雞排、玉米蒸蛋，週四炸喜相逢、蔥爆羊肉，週五家常五花、九層塔炒蛋，週六鴨香拌飯、關東煮，週日扣肉拌飯、蘿蔔排骨湯」。不但天天變換菜色，而且雙主菜屢見不鮮。

明德外役監收容人的下週(8/29~9/4)菜單。（取自法務部矯正署明德外役監獄網站）

鄉民暴動喊：「坐個牢跟隔宿露營一樣」、「為何我的納稅要養他們這種」、「這樣也要逃？過太爽」、「法務部的應許之地」、「這是鼓勵大家坐牢嗎」、「據說家屬可申請跟受刑人一起住獨立房還可以煮東西」、「鬼島果然犯罪天堂」、「怎麼比我上禮拜去初鹿牧場還厲害」、「明德渡假村」、「請問要怎麼訂房入住」、「國軍的伙食還輸」、「一堆政治人物入住，伙食能不好嗎？」、「怎麼我沒犯罪的過得比這些罪犯還苦」、「真的是吃得比我還要好...」、「應該吃的比你我各位都好」、「越看越生氣這個制度」、「監獄X，渡假山莊O」、「看了一肚子火」。