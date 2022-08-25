中疾控：今冬明春恐出現「新冠與流感」疊加流行風險 19:212022/08/25 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣東連州的111歲人瑞楊乃道，接種新冠疫苗。（南方＋） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國疾控中心表示，目前全球新冠疫情嚴重流行態勢仍在持續，今年夏季中國南方部分省份出現夏季流感流行高峰，今年冬季及明年春季可能會出現新冠與流感等呼吸道傳染病疊加流行的風險，呼籲民眾接種流感疫苗。 大陸人社部：能保證養老金按時足額發放 《國際金融》歐股告別連3跌 防禦股拉高 黑天鵝狂飛 宏碁加速轉型分散風險 陳俊聖：續建多重事業引擎 #新冠肺炎 #大陸 #出現 #新冠 #疊加 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新技術分析腦齡 算出2年內失智症風險 16:392022/08/25 健康 中天孕育小金雞 永笙長新冠新藥獲FDA核准執行二期臨床 18:572022/08/25 財經 竹市＋713 今年累計9萬9618例確診 14:162022/08/25 生活 中秋烤肉免驚！專家：病毒傳播風險低 09:552022/08/25 生活 兩大基金 全球ESG投資標竿 04:102022/08/25 投資理財 疫情助攻 中國穩坐世界工廠王座 04:102022/08/25 全球財經 竹縣新增820例 ！周日加開社區接種 即日起可線上預約 16:452022/08/25 生活 哈林嘉義智慧綠能新廠 完工投產 04:102022/08/25 產業．科技 太景流感新藥 將申請三期試驗 04:102022/08/25 證券．權證 2台水冷扇迎戰酷暑 五股動物之家毛小孩涼爽一夏 16:012022/08/25 寶島 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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