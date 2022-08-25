黃鐙輝（右）與納豆兩人身高差了20幾公分，站在一起特別逗趣。（鏡電視提供）

藝人黃鐙輝由諧星成功轉型為演員，2019年更以《奇蹟的女兒》拿下金鐘獎視帝，原本是竹科工程師的他，因為熱愛唱歌，在爸爸的鼓勵下走向另一條人生的路。黃鐙輝在由納豆（林郁智）主持的鏡電視節目《誰來演戲》中，暢談演藝之路的心路歷程。

黃鐙輝特別提到演《艋舺》的一段插曲，「一開始接到試鏡邀約時覺得莫名其妙，我還直接拒絕，被我老婆唸『是鈕承澤導演耶，你一定要去』，所以在老婆威脅下我還是去了，想說就當交個朋友，很放鬆的試戲，想不到竟然試上了，我傻眼耶。」納豆聽了狂笑，「放鬆反而演超好就對了」。

怎知確認之後，劇組要黃鐙輝為戲增肥，黃鐙輝又再一次打退堂鼓，並且跟老婆說，「吃胖就不夠帥了，我是歌手耶。」老婆萁萁好氣又好笑的回：「你還在(想)歌手！你要不要割腕？」讓一旁的納豆笑個不停。黃鐙輝坦言一開始只想當唱歌，歪打正著的以模仿藝人康康出道，「我一心只想當歌手，所以演戲對我來說，只要過關就夠了，我沒有想要進步。」

然而就在演電影《艋舺》時，黃鐙輝老是因為演不好被罵，求好心切的他追問阮經天「表演心法」，「小天就回我說『很簡單，你先把台詞背的滾瓜爛熟，然後再把它忘記，忘記之後再說出來』，聽完當下我真的在心裡罵髒話，想說到底在說什麼啦！」

就這樣抱著恐懼、害怕，同時得盡辦法要把戲演好的心情，黃鐙輝終於醍醐灌頂，「讓我學會怎麼演戲的是豆導、第一部幫助我看到什麼是表演的就是《艋舺》」，讓納豆讚賞黃鐙輝是「用恐懼做為前進的動力」。

黃鐙輝的戲劇作品越來越多，回憶拍電視劇《浪子單飛》時，剛經歷父親離世的痛苦，與劇中角色相仿，「當時我就跟自己說不論如何我都要接演這部戲，我似乎能把這部戲送給我爸爸，當作告別的禮物，謝謝他當初鼓勵我走向表演這條路！」而黃鐙輝也沒有辜負自己的期許，當年就以這部片入圍金鐘獎最佳男主角。以上內容將於周六（27日）晚10點30分於MOD 508台播出。