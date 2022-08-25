澎湃新聞25日報導，大陸國務院總理李克強24日主持國務院常務會議，部署穩經濟一攬子政策的接續政策措施，加力鞏固經濟恢復發展基礎。其中提到，增加3000億元（人民幣，下同）以上政策性開發性金融工具額度，依法用好5000多億元專項債結存限額。持續釋放貸款市場報價利率改革和傳導效應，降低融資成本。

大陸專家理解國常會提出的「依法用好5000多億元專項債結存限額」，是繼8月政策性降息落地、貸款市場報價利率（LPR）報價下調後，加碼新一輪穩增長政策。

根據大陸財政部最新公布數據，2022年大陸全國地方政府債務限額為37兆6474.30億元，其中一般債務限額15兆8289.22億元，專項債務限額21兆8185.08億元。截至2022年6月底，大陸全國地方政府債務餘額34兆7503億元，控制在大陸全國人大批准的限額之內。其中，一般債務14兆4858億元，專項債務20兆2645億元。這意味著，截至今年6月底，地方政府專項債券餘額距離限額約1.55兆元。

對於專項債限額的運用，決策層此前已釋放出信號。7月28日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。其中提到，「用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額」。

對於此次大陸國常會提到的「依法用好5000多億元專項債結存限額」，機構認為將對基建投資、GDP、社會融資規模等均有拉動作用。

澎湃新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青受訪表示，依法用好5000多億元專項債結存限額，是指6月今年3.65兆新增地方政府專項債額度「基本發完」後，接下來再安排加發5000億元專項債，主要也是投向基建。由此，下半年基建投資提速至兩位數以上已沒有懸念。其判斷，全年基建投資同比增速有望達到10％左右，會顯著高於去年0.4％的增長水準，將拉動今年GDP增速加快1個百分點左右，從而在本輪穩增長過程中發揮中流砥柱作用。

廣發證券固收首席分析師劉郁及其團隊在報告中指出，這5000多億元專項債對社融同比增速的拉動作用略高於0.16個百分點。本輪未明確使用一般債限額，原因可能在於新增一般債需要納入赤字，需要經過人大常委會審批。

此前分析報告中，劉郁團隊指出，地方專項債存在動用往年限額的可能性，阻力小於2023年新增專項債提前下達，預計動用規模在5000-6000億元水準。

「本輪動用專項債限額基本符合我們的預判，我們判斷的依據主要是基於兩輪特殊再融資債的使用規模。相比於前兩輪特殊再融資債的使用，本輪5000多億元專項債，可能主要是作為新增專項債用於專案投資，前期今年第三批地方政府專項債券項目已申報。」 劉郁團隊表示。