不少人出門倒垃圾都會穿著居家服出門，不過就有1名男子抱怨「女友出門倒垃圾穿太露」，他表示女友到完垃圾回來時，他驚覺女友只穿「內衣出門」，卻反遭女友嗆聲指「這是運動內衣」，讓他非常困惑的拍下照片PO網問答案；網友一見照片超羨慕「別人的女友總是不會讓我失望」、「害我每天想去倒垃圾了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他和女友同居住一起，然而，女友聽到垃圾車的聲音，便趕緊出門倒垃圾，當他看見女友到垃圾回到家時，發現女友的穿著瞬間傻眼直問「妳給我穿內衣出門？」，慘遭女友回嗆「白癡嗎？這是運動內衣」，還被女友念了一句「你是臭直男，不懂」。

男子抱怨女友只穿「內衣」出門倒垃圾，竟遭女友反嗆「運動內衣直男看不懂」。（翻攝自臉書爆廢公社）

從原PO上傳女友出門倒垃圾的照片可見，正妹下身穿了1件灰色的休閒棉質短褲，露出正妹的細長美腿，另外從正妹的上身可見，穿著類似「內衣」的運動內衣，可見運動內衣的肩帶，以及運動內衣背後除了有排釦外，還可見挖背造型；也讓原PO抱怨「女友就穿這樣出門倒垃圾，(各位)客倌我看不明白啊！」。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「這讓我想到，內搭褲當外褲穿，相同意思」、「我只問哪裡倒垃圾」、「地址在哪裡要說」、「不放心，可以換你去倒呀」、「害我每天想去倒垃圾了」、「別人的女友總是不會讓我失望」、「我已經跟老婆說明天開始我去倒垃圾」、「大概這輩子都不會懂」。