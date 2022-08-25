韓國銀行（央行）25日開會決定升息1碼，將基準利率由2.25％上調至2.5％。這是韓國央行史上首次連續四次會期升息。總裁李昌鏞表示，今後一段時間將保持1碼的升息步伐。

李昌鏞表示，當前經濟形勢與7月份預想的國內物價、成長情況大同小異，因此上月貨幣政策方向會議提出的每次升息25個基點的做法比較合適。李昌鏞說，以25個基點的幅度逐漸升息的前瞻指引仍然有效。

韓國央行同時更新經濟展望，將今年消費者價格指數（CPI）漲幅預期上調至5.2％，較5月預期的4.5％高出0.7個百分點，也是自1998年以來24年最高預期。另外，今年國內生產毛額（GDP）成長率估值由2.7％下調至2.6％。

韓國去年8月展開升息回合，基準利率在短短一年間已上調七次，其中六次升幅為25個基點，一次為50個基點（7月），累計升息200個基點。

韓國7月消費者價格指數（CPI）為108.74，年增6.3％，漲幅創下近24年來最高紀錄。8月預期通膨率為4.3％，雖然與前月相比有所下降，但仍高於4％。

此外，韓美利率差距的顧慮也是央行考慮的因素之一。美國聯準會上月為連續兩個月升息75個基點，導致美國基準利率（2.25％~2.5％）高於韓國利率（2.25％）。央行認為，有必要縮小韓美利差，最大限度地降低外國投資資金外流、韓元貶值、匯率波動導致進口價格上漲等風險。

這次升息後，韓國利率雖追平美國，但考慮到美國聯準會9月可能升息2碼或3碼，兩國利率恐將再次發生逆轉。

此外，韓元對美元匯率本月23日跌至1345.5韓元，創金融危機以來最低值，增強升息的必要性。25日收盤，韓元回升至1335.2。

荷商安智銀行資深經濟師姜敏洙(譯音)預測，以通膨與韓元疲弱來看，韓國在今年剩下兩次會期，10月與11月，均將升息1碼。

韓國央行總裁李昌鏞25日結束會議後，啟程赴美國出席定於26日至27日舉行的傑克遜霍爾全球央行年會。李昌鏞將在年會最後一個環節上發言，這是韓國央行總裁首次在該會議上發表講話。