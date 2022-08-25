一家4口在月台等火車，一覺醒來孩子們卻再也見不到媽媽。冷血的夫弒妻謀殺案就發生在印度中部馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)，男子趁孩子熟睡時叫醒妻子，狠心將她推下月台，當場被進站列車高速輾過成屍塊。

監視器畫面完整拍下嫌犯殺妻過程。

綜合印媒《今日印度》(India Today)、共和世界(Republicworld)報導，事發在馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)瓦賽（Vasai-Virar）火車站，22日凌晨男子帶著妻小在第5月台等火車，監視器畫面完整拍下，當時只有他一個人站在月台來回踱步，彷彿在思考下一步殺妻計畫。接著衝上前叫醒熟睡的妻子，還搞不清楚狀況就被帶到月台邊，眼看光線越來越刺眼，趁著高速駛來的列車靠近，他奮力一推，妻子整個人摔落軌道，慘被分肢當場沒了心跳。

行兇後，男子大包小包帶著2孩坐上前往格利揚(Kalyan)的火車逃亡，警方隨即佈下天羅地網逮人，不到24小時就在轉車途中落網，目前2個孩子已被安置相關機構照顧。

初步調查指出，先前夫妻倆為了「小王」多次起口角，懷疑妻子對婚姻不忠，與一名陌生男子外出旅遊2天1夜，因此埋下殺機。