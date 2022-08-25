雙北今（25日）下午突狂風暴雨加閃電、打雷，新店、永和以及中和等都傳出積水災情，住在新店山區豪宅的女星陳意涵，家裡斷電又停水，讓她直呼：「打雷暴雨太可怕了！」

陳意涵25日下午透過IG限時動態表示，新店雷雨交加時，她正在家裡騎飛輪運動，想不到騎到一半突然斷網，只好先去洗澡，未料屋漏偏逢連夜雨，沒電就算了，連水都被停，滿身大汗的陳意涵只能先用紙巾擦拭身體，忍不住哀嚎：「但頭髮怎麼辦？」

運動中斷又不能痛快地洗澡，陳意涵透過小酌轉換心情，並PO動態抒發：「打雷暴雨太可怕了，喝杯酒壓壓驚。」

據悉，這場來勢洶洶的暴雨，造成高速公路下涵洞積水，有的車輛被水淹過引擎蓋，駕駛急爬車頂等待救援，畫面相當驚悚，直至消防人員獲報到場，才以繩索將車輛拖出涵洞；水利局指出，新北市新店安利街、安和路二段；中和仁愛街、忠孝街、安平街；永和國光路、中正路等路段排水不及，路面有積水的情況，目前有些路段積淹水已經消退，但大雨持續，市府會繼續監視狀況。

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