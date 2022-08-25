前新竹市長林智堅台大、中華大學碩士論文均被認定抄襲，學位遭「雙殺」撤銷。總統蔡英文先前曾喊話要請「全黨挺堅」，並強調換立委鄭運鵬上陣是「運鵬戰桃園、智堅戰清白」。前民進黨立委沈富雄認為，蔡英文最大的敗筆就是，在台大論文判決以後，講了一句名言「運鵬戰桃園、智堅戰清白」。

針對林智堅退選，有人說是壯士斷腕，這件事是利空出盡了嗎？是否不會再有後續的影響？沈富雄25日在《POP撞新聞》節目中表示，這是民進黨的一廂情願。因為著火或引燃的點有好多。兼任民進黨主席的總統蔡英文多少也警覺到它的嚴重性，所以她在黨部高層會議提到3件事情︰中介法、殺警案、柬埔寨詐騙案，她之所以提到這3件事，是因為到目前為止，她沒有直接介入，她認為大家好好努力，還可以加分。

沈富雄接著指出，蔡英文避開了林智堅， 因為她已經撩下去，跟林智堅綁在一起。蔡英文最大的敗筆，就是在台大論文判決以後，她講了一句名言 「運鵬戰桃園、智堅戰清白」，她未來是要繼續下去，還是要收回？恐怕11月的地方選舉是關鍵的一個轉捩點。

沈富雄認為，中華大學的判決看來就是意料中的事，沒什麼意外，但是大家都睜著眼睛在看，這些重要的「挺堅」人士到底是如何回應，重要的人當然包括蔡總統、桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬、民進黨立法院黨團總召柯建銘、還有非政治界中的人包括節目主持人、翁達瑞等，看他們從強力挺林智堅，未來是收回、還是要繼續堅持呢 ？或是不置可否的後退 ？他們的處境為何這麼艱難，是因為蔡總統一開始賭得太大、綁得太深，而這件事的奇怪在於政治威力的強大，是我們難以想像的。