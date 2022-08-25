前立委郭正亮。（資料照片）

對於林智堅碩士論文雙殺，前立委郭正亮提醒「智堅兄」，9月10日就是提起行政訴訟最後一天了，要記得向教育部提出申訴！不要連行政訴訟都打假球，否則豈不是傷害主席對他的厚愛？郭正亮也分析對選戰的影響，「連動好幾個人」！

郭正亮25日在中天電視《大新聞大爆掛》直言，林智堅被兩個學校都認定抄襲，像一個人被雷打中兩次，這個機率實在太低了，國人心中大概都有定見。因為第一案是中華大學，所以這件事是從新竹那裏爆出來的，「自己人爆的！」這就是林智堅命不好，誰叫林智堅硬要提沈慧虹！

「這樣連動好幾個人」，郭正亮分析，蔡英文第一時間力挺清白，結果兩天就翻車了，連自己的權威都被打臉。另外就是鄭運鵬也受傷，鄭運鵬宣布參選那一天，林智堅就不見了，只有鄭文燦出席。

郭正亮觀察，要看林智堅會不會幫鄭運鵬和沈慧虹站台？現在根本沒有人邀請林智堅站台，尤其是民進黨新竹市議員參選人沒有任何一個人掛林智堅的看板，嚇都嚇壞了。

郭正亮說，這件事對鄭運鵬一定很傷，尤其兩次都被證明抄襲，民眾一定會問，這問題沒辦法閃，就看林智堅敢不敢提訴訟？提了之後教育部要不要做決定？

郭比喻，民進黨要保一條繩子，結果丟了後面一頭牛，簡單說就是黨的信用操守和創黨精神何在？為了護一個人，可以不顧事實、不管真相、不顧誠信人品道德到這個程度！