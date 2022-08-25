詐騙案與豬仔陰霾重創柬埔寨印象，事實上當地正常的金融發展有相當潛力，並成為本國銀行在海外獲利第五大地區，金管會統計2022年上半年，國銀在柬埔寨獲利19.7億元，創下史上同期最佳表現，年增4.23％。

金管會指出，在柬埔寨主要獲利來源是「利息收入」，對象為台商。

金管會表示，金融業布局海外監管、鼓勵：一、強化當地監理機關合作，透過MOU簽訂、雙邊會議加強監理資訊交流。二、充實金融業海外經營必要相關資訊、資料庫讓銀行可完整評估。三、法規鬆綁、培訓國際金融專業人才。