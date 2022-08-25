阿Ben（左）今帶著大兒子白開水擔任紅心字會公益大使。（紅心字會提供）

藝人阿Ben（白吉勝）今（24日）帶著大兒子白開水擔任紅心字會公益大使，與「莊廣和堂」及培育青年學子藝術教育的「ARTrigin」一起做公益幫助弱勢兒童。阿Ben透露因疫情，目前帶著3個小孩自學，慢慢了解他們的學習狀況，從中了解小孩們的個性、興趣，「不會用分數去牽絆孩子」。

談到好友艾成，阿Ben、徐小可夫妻倆表示感到意外，阿Ben最後一次看到艾成是錄《小明星大跟班》，兩人雖錄不同集，艾成當時說要帶王瞳回馬來西亞，還稱很羨慕阿Ben一家出遊，阿Ben說：「但他說『可是我就很怕吵啊』，又想要有一家歡樂的感覺，他也是很內向、比較木訥。」便邀約艾成有機會可一起去露營。

阿Ben感概不到2周，艾成竟發生憾事，他與老婆前天全程參與艾成的告別式音樂會，「我相信昨天告別式大家都感受到有歡笑、有淚水，他就是一個很陽光的大男孩，滿滿正能量，永遠看到人就是笑嘻嘻的。」阿Ben透露大家私下有問題時，艾成會傳訊息給大家，幫忙禱告，給予正能量。

阿Ben也曝艾成發生意外前似乎有透露出警訊，表示艾成過世前4、5天在臉書PO聖經字句跟自拍照，跟以往發文習慣不同，但沒多想，以為跟張芸京一樣，想寫給粉絲們正面話語，不過阿Ben回過頭看，「這也許是他在對自己精神喊話」。

紅心字會公益大使阿Ben（白吉勝）與大兒子白開水（水哥）也希望能透過自己的小小力量，呼籲大家，除了可以隨手捐零錢、發票之外，也可以每月捐款500元給紅心字會，共同關懷弱勢家庭、兒童的需求，幫助貧困兒童遠離飢餓、健康成長，陪伴弱勢兒童度過暑假。紅心字會愛心專線（02）23709191。

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