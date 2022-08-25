《異托邦喧嘩·沈默不再》靈感得自末日科幻小說《播種者的寓言》（Pareble of the Sower），情節設在一個地球暖化貧富不均而文明崩壞的末日後世界。麥斯卡利建構的舞台世界，也讓人有同樣的聯想。透過地板上鋪著起的紙板、舞者身上套水管、穿著磚瓦、彷彿是從垃圾中翻出來的衣物，給舞者帶來不同動作可能性。（陳信翰攝）

《異托邦喧嘩·沈默不再》靈感得自末日科幻小說《播種者的寓言》（Pareble of the Sower），情節設在一個地球暖化貧富不均而文明崩壞的末日後世界。（陳信翰攝）

《異托邦喧嘩·沈默不再》靈感得自末日科幻小說《播種者的寓言》（Pareble of the Sower），情節設在一個地球暖化貧富不均而文明崩壞的末日後世界。（陳信翰攝）

《異托邦喧嘩·沈默不再》靈感得自末日科幻小說《播種者的寓言》（Pareble of the Sower），情節設在一個地球暖化貧富不均而文明崩壞的末日後世界。麥卡利形容這支舞作有如一趟旅程，帶著觀眾從一個世界到另一個世界，這些物件像是造了一座森林景，有不同的挑戰，最後又回歸平淡。（陳信翰攝）

《異托邦喧嘩·沈默不再》靈感得自末日科幻小說《播種者的寓言》（Pareble of the Sower），情節設在一個地球暖化貧富不均而文明崩壞的末日後世界。（陳信翰攝）

西班牙編舞家瑪娜·麥斯卡利(Marina Mascar)應臺北藝術節之邀，與舞蹈空間舞團合作，在臺北表演藝術中心演出《異托邦喧嘩·沈默不再》，舞者利用身上穿戴的物件，一邊舞蹈、一邊演奏出奇異的聲響，創造一個可看也可聽得舞蹈世界。（陳信翰攝）

西班牙編舞家瑪娜·麥斯卡利(Marina Mascar)應臺北藝術節之邀，與舞蹈空間舞團合作，在臺北表演藝術中心演出《異托邦喧嘩·沈默不再》，舞者利用身上穿戴的物件，一邊舞蹈、一邊演奏出奇異的聲響，創造一個可看也可聽得舞蹈世界。麥卡利形容這支舞作有如一趟旅程，帶著觀眾從一個世界到另一個世界，這些物件像是造了一座森林景，有不同的挑戰，最後又回歸平淡。（陳信翰攝）

西班牙編舞家瑪娜·麥斯卡利(Marina Mascar)應臺北藝術節之邀，與舞蹈空間舞團合作，在臺北表演藝術中心演出《異托邦喧嘩·沈默不再》，舞者利用身上穿戴的物件，一邊舞蹈、一邊演奏出奇異的聲響，創造一個可看也可聽得舞蹈世界。麥卡利形容這支舞作有如一趟旅程，帶著觀眾從一個世界到另一個世界，這些物件像是造了一座森林景，有不同的挑戰，最後又回歸平淡。（陳信翰攝）

西班牙編舞家瑪娜·麥斯卡利(Marina Mascar)應臺北藝術節之邀，與舞蹈空間舞團合作，在臺北表演藝術中心演出《異托邦喧嘩·沈默不再》，舞者利用身上穿戴的物件，一邊舞蹈、一邊演奏出奇異的聲響，創造一個可看也可聽得舞蹈世界。（陳信翰攝）

《異托邦喧嘩·沈默不再》靈感得自末日科幻小說《播種者的寓言》（Pareble of the Sower），情節設在一個地球暖化貧富不均而文明崩壞的末日後世界。（陳信翰攝）

西班牙編舞家瑪娜·麥斯卡利(Marina Mascar)應臺北藝術節之邀，與舞蹈空間舞團合作，在臺北表演藝術中心演出《異托邦喧嘩·沈默不再》，25日舉行採排演出，瑪娜·麥斯卡利（後排左起）與舞蹈空間藝術總監平珩、表演藝術中心執行長王孟超、達米安·巴贊以及舞者們合影。（陳信翰攝）

西班牙編舞家瑪娜·麥斯卡利(Marina Mascar)應臺北藝術節之邀，與舞蹈空間舞團合作，在臺北表演藝術中心演出《異托邦喧嘩·沈默不再》。舞者利用身上穿戴的物件，一邊舞蹈、一邊演奏出奇異的聲響，創造一個可看也可聽的舞蹈世界。

「物件女王」麥斯卡利擅長將她關注的議題化為具有生命力的物件，透過活靈活現的探索與發展創造出引人入勝的世界。

此次第六度來台，與長期合作的舞蹈空間持續深度交流。麥卡利形容這支舞作有如一趟旅程，帶著觀眾從一個世界到另一個世界，這些物件像是造了一座森林景觀，有不同的挑戰，最後又回歸平淡。

《異托邦喧嘩·沈默不再》靈感得自末日科幻小說《播種者的寓言》 （Pareble of the Sower），情節設在一個地球暖化、貧富不均而文明崩壞的末日後世界。麥斯卡利建構的舞台世界，也讓人有同樣的聯想。透過地板上鋪著起的紙板、舞者身上套水管、穿著磚瓦、彷彿是從垃圾中翻出來的衣物，給舞者帶來不同動作可能性，有時把身體的線條延長，有時成為需要克服的阻礙，有時又是可以共舞的對象。