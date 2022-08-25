檢警發現溢豐公司鍋爐設備不符合設置標準。(檢方提供／曹婷婷台南傳真)

新營區非法棄置場。(檢方提供／曹婷婷台南傳真)

高雄溢豐公司涉非法處理廢棄物，與下游廠商勾結在台南、高雄等地公有、私人土地棄置及非法處理廢棄物，檢警追查，近1年來非法處理約6萬立方公尺、總重約1.7萬噸，清理費估計1億7000萬元。台南地檢署依涉犯違反廢棄物清理法等罪嫌，起訴楊姓負責人等48位自然人與法人。

台南地檢署指出，該公司為廢木材及廢塑膠的再利用機構，領有合法再利用登記許可，再利用的木質類事業廢棄物，來源須屬經公告可直接再利用的事業廢棄物，但楊姓負責人涉以「廢棄物再利用行為」包裝，不法牟取事業廢棄物處理費。

檢方指出，楊及該公司環保黃姓專責人員於台南仁德、佳里承租私人、台糖公司土地，也向沈姓男子承租新營土地，由領有廢棄物清除許可的2家公司，將原應載運至合法處理機構或再利用機構的廢木材混合物等一般事業廢棄物，載往棄置及破碎處理。

楊姓負責人更與長期非法竊占高雄燕巢國有土地棄置廢棄物的另名楊姓男子合作，透過「洗軌跡」方式，將裝有GPS車輛駛入具合法再利用資格的溢豐公司，製造確有將廢棄物送往合法再利用機構的假象，再由業者將廢塑膠、廢木材等一般事業廢棄物載往國有地棄置。

檢方指出，該公司為製造廢棄物合法去向的表象及規避環保機關稽查，從2021年2月間起至同年9月間止，開立不實「木質顆粒、SRF固態生態燃料」交易發票，逃漏營業稅共34萬5600元。

檢方為求慎重，會同鑑定單位東海大學、台灣生質能技術發展協會及環保署廢管處，前往溢豐公司現場查核及採樣鑑定，發現現場原料堆置區所堆置者，顯非屬廢棄物清理計畫書上核准原料廢木材或廢塑膠，現場實際流程及再利用流程也與許可不符。南檢偵結後，對48名自然人及法人涉犯違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴。