南染重大訊息待公布 26日暫停交易 19:432022/08/25 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所公告，上市公司南染（1410）因有重大訊息待公布，上市普通股26日起暫停交易。南染公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 興櫃股總格精密 7月1日暫停交易 安格、展匯科因重大訊息宣布 申請明日暫停交易 幸福水泥遭搜索未發布重訊 證交所開罰3萬元 #南染 #重大訊息 #日暫停交易 #證交所公告 #有重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏旭-KY董事會通過財報延遲揭露 證交所開罰3萬元 19:162022/06/09 財經 《櫃買市場》心悅違反重訊規定 開罰50萬元 08:092022/08/24 財經 櫃買修正規章 強化重訊揭露 04:102022/07/14 證券．權證 如興違反重訊證交所罰款5萬元 今股價再跌停 15:422022/08/03 財經 《證交所》如興重訊記者會交代不清 證交所重罰150萬元 07:572022/07/20 財經 證交所要求上市公司 重訊發布機制 年底建置完成 04:102022/07/08 證券．權證 泰福-KY延遲輸入重訊 證交所開罰5萬 19:442022/07/27 財經 中福違反重訊規定 證交所開罰10萬元違約金 20:492022/08/24 財經 如興違反重訊規定 遭罰150萬 04:102022/07/20 證券．權證 證交所即日起對如興公司今日重訊展開查核 00:112022/07/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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