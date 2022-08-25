大陸海關總署今天（8月25日）發佈消息，根據口岸疫情防控形勢，將於8月31日零時啟用第九版《中華人民共和國出／入境健康申明卡》。屆時，各互聯網申報管道，例如健康申明卡微信小程序申報、互聯網網頁申報、掌上海關APP，同步啟用新版申報功能。至於目前旅客從台灣飛往大陸，必須在登機前備妥48小時內2次核酸陰性證明的規定，大陸民航局尚未宣布取消。

據第九版《中華人民共和國出／入境健康申明卡》規定，有三項優化內容，包括：

一、取消了對出入境人員核酸檢測信息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。

二、對以往出入境人員容易產生疑問的項目進行了完善或調整，更利於出入境人員理解和填寫。

三、增加了在線確定《採樣知情同意書》的功能，更加方便進出境旅客簡化現場檢疫流程，共同做好口岸一線衛生檢疫工作，保護好身後祖國和人民的健康安全。

自2020年1月25日，為進一步做好新冠肺炎疫情防控工作，大陸海關總署發佈了《關於重新啟動出入境人員填寫健康申明卡制度的公告》（2020年第16號），在全大陸口岸重新啟動出入境人員填寫《中華人民共和國出／入境健康申明卡》進行健康申報的制度。

目前出入境健康申報的填報方式有兩種，一種是電子申報，入境旅客可以在機場報到時、登機前、落地後等時段通過掃描或下載「中國海關旅客指尖服務」微信小程序和APP進行線上健康申報；另一種是紙質申報，旅客可以在機上或旅檢通道領取紙質健康申明卡填報。

為節省出入境時的通關時間，海關建議旅客通過微信小程序中「海關旅客指尖服務」、互聯網網頁、掌上海關APP等，在通關前24小時內向海關申報，過關時向海關出示即可。提前準備好海關碼可以更好的提高入關效率，節省滯留在入境口岸的等待時間，也可以減少不必要的接觸。

大陸海關提醒：「根據大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、海關總署聯合發佈的《關於進一步加強國境衛生檢疫工作依法懲治妨害國境衛生檢疫違法犯罪的意見》，除強調進一步加強國境衛生檢疫行政執法工作外，還明確了刑法第332條規定的「妨害國境衛生檢疫罪」有關法律適用問題，其中就包括，檢疫傳染病染疫人或者染疫嫌疑人採取不如實填報健康申明卡等方式隱瞞疫情，或者偽造、塗改檢疫單、證等方式偽造情節等。」