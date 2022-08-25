大陸將於本月30日至9月5日派兵赴俄羅斯境內參加「東方-2022」（Vostok-2022）聯合演習，大陸國防部今（25）日指出，本次將是共軍首度派出陸海空三軍同時參加俄國主辦的軍事演習。

大陸國防部新聞發言人譚克非今日在例行記者會上表示，共軍抽組部分兵力赴俄羅斯參加演習，赴俄參演兵力包括陸、海、空三軍力量。譚克非指出，共軍陸空參演力量已到達指定地域，相繼完成兵力集結、野戰營區開設和現地勘察等，並陸續開展適應性飛行訓練；海上參演力量與俄艦海上會合後，開展了通信等課目演練。

譚克非強調，共軍赴俄參加「東方-2022」演習，旨在深化與參演各國軍隊之間的務實友好合作，提升參演各方戰略協作水平，增強共同應對多種安全威脅的能力。

《環球時報》報導，共軍於2018年8月首次赴俄羅斯參加「東方-2018」戰略演習，派出3200人兵力，900多台各型武器裝備，30架固定翼飛機與直升機參演。相比上一次，共軍此次參加「東方-2022」演習出動了海上力量，這將是共軍陸、海、空三軍兵力首次同時參加俄羅斯組織的演習。

報導指出，此次演習將由俄軍總參謀長指揮，實兵演練行動將在俄東部軍區內的13個訓練場進行，此外，還包括位於南千島群島（日本稱北方四島）的訓練場。除了中國，印度、白俄羅斯、塔吉克與蒙古等國家也派出兵力參演。