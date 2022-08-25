因擴編選秀改披龍袍的味全龍左投王玉譜，今年在牛棚表現亮眼，本季累積12次中繼成功在排行榜上排名第3，與排名第1的樂天桃猿陳禹勳也只差距4次，他也被點名可望競爭年度進步獎人選，對於個人獎項他不做多想，「我只想把教練每次給我的任務完成。」

王玉譜在2016年季中選秀在第4輪被統一獅隊選中，該年就獲得一軍出賽機會。後來碰上龍隊「復活」，他在擴編選秀中被挑走，改穿龍袍的這2個球季中，教練團也看到他的成長，龍隊投手教練郭勝安就誇讚，「他的心態更進步、更成熟。」

郭勝安指出，王玉譜剛到龍隊時，信心容易受到比賽結果影響，「那時候感覺得出來，如果表現不好，他來球場沒那麼有活力，但現在他不管表現好不好，每天都有目標，不會影響該做的事，很享受比賽過程，也展現出很好的企圖心。」

改披龍袍第一年，王玉譜表現並不突出，拿下2勝2敗、7次中繼成功但也有3次救援失敗，自責分率5.00，但今年他逐漸找出最適合自己的調整節奏，這樣的改變也反映在個人成績上，本季出賽31場拿下1勝、12次中繼成功，自責分率更僅0.57，寫下生涯新低，目前更是連續19.2局無失分。

王玉譜透露，龍隊教練團並沒有調整太多投球動作，只有針對一些小細節微調，「主要是感覺，教練給我一些對的感覺讓我去體會，成效還不錯。」被問到是否會花很多時間摸索感覺？他笑著說：「會啊！其實從去年開始葉總（葉君璋）就跟我講了很多，但我花了一年多才慢慢體會到。」

由於龍隊訓練採取較為自主的方式，多數球員都會提早到球場進行自主訓練，「一開始我也想說跟大家一起就好，但這兩年慢慢摸索，從去年季後開始後找到最適合我的方式，今年賽前準備跟之前差很多，多了很多賽前活化的動作。」

被問到是否會想要挑戰個人獎、像是年度進步獎或是中繼王？王玉譜笑著搖搖頭說：「沒有想過要拿個人獎，團隊成績比較重要，成績投出來後自然就會有人注意，不會去想要拿什麼獎。」但他透露，每次賽後都會打開中職官網，看一下中繼排行榜，「但目前還沒有什麼想法啦！只想要把教練給的任務努力達成。」